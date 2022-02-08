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≡ Токаев подписал закон о сокращении полномочий Елбасы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43507
Токаев подписал закон о сокращении полномочий Елбасы
Отправлено: 08.02.22 - 17:44
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Первый блок поправок направлен на законодательное закрепление нормы об обязательном учёте квоты при распределении депутатских мандатов и расширение перечня квотируемых категорий граждан.
Второй блок направлен на передачу полномочий председателя Ассамблеи народа Казахстана и председателя Совета Безопасности президенту РК.
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S
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
72
Re: Токаев подписал закон о сокращении полномочий Елбасы
Отправлено: 08.02.22 - 17:44
#1
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Этот закон вообще необходимо отменить.
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