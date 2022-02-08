Отправлено: - 17:04

лимон:



Цитата:Постараюсь ответить на ваши вопросы. Держать такое огромное количество денег в виде не нужных труб глупость несусветная! Купили по новой трубы, когда они стали нужны! Грамотная работа! Насчет горелок! Редко можно купить горелки нужного размера! Когда работал в Целиниимэсхе, мне тоже приносили горелки из ТЭЦ, на выпуск рабочих чертежей с изменениями конструкции. Сделал, как меня просили. Зато мы получили постоянный заказ на дорогую работу. Буду рад, если помог в следствии со своей консультацией! Готов и дальше помогать, имею необходимую техническую подготовку