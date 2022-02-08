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≡ "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43505
"Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге убытков!" - Бывшего директора КТЭК начали допрашивать в суде Костаная
Отправлено: 08.02.22 - 16:01
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Бывшего директора ГКП "КТЭК" Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА обвиняют в организации преступной деятельности по расхищению бюджетных средств. На прошлом заседании он изъявил желание первым дать показания, чтобы объяснить всю ситуацию.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1394
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 16:01
#1
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хм, его ответы ещё больше вопросов порождают - зачем перепродавать трубы? они испортятся до следующего сезона? зачем покупать горелки, которые без переделки не подходят?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
836
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 16:45
#2
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Цитата:
лимон:
зачем

А потому-что проектировщики у нас идиоты. Рисуют названия в проекты сами того не соображая! Вот потом люди и мучаются,а от проекта не отойти.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5256
Re: "Господин Шмыглов принес нам 28 млн тенге...
Отправлено: 08.02.22 - 17:04
#3
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Цитата:
лимон:

Постараюсь ответить на ваши вопросы. Держать такое огромное количество денег в виде не нужных труб глупость несусветная! Купили по новой трубы, когда они стали нужны! Грамотная работа! Насчет горелок! Редко можно купить горелки нужного размера! Когда работал в Целиниимэсхе, мне тоже приносили горелки из ТЭЦ, на выпуск рабочих чертежей с изменениями конструкции. Сделал, как меня просили. Зато мы получили постоянный заказ на дорогую работу. Буду рад, если помог в следствии со своей консультацией! Готов и дальше помогать, имею необходимую техническую подготовку
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