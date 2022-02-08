Re: Это иллюзия - Токаев об отчетах правительства о росте...

Отправлено: - 16:21

Это неизбежный фактор, о чем говорит президент. Резко сократилось число рабочих мест во всех сферах производства. Без помощи государстаа эту проблему не решить. С другой стороны в разы уменьшилось число работников, могущих прийти на современное производство со своей специальностью и высоким рабочим разрядом. Потребуются многие годы, что бы ликвидировать этот дисбаланс. Поспешили отрапортовать, что Казахстан вошел в тридцатку развитых стран!