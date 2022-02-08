Отправлено: - 16:38

ПолиграфЪ Боярышников:

Если выполнит,можно доверять Токаеву!

сайлау курманов:

а они только репу чешут и только думают как вернуть, куда прокуроры смотрят , всякие там чиновники сидят и ждут пинка, просто кошмар...

Цитата:ты и предыдущему доверяла, слепо верила во всё, в омут бросалась лебезя и расстилаясь... прошла любовь? или протрезвела?Цитата:просто все в доле.