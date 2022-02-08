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≡ В Озерном состоялся чемпионат Костанайской области по гиревому спорту
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43505
В Озерном состоялся чемпионат Костанайской области по гиревому спорту
Отправлено: 08.02.22 - 16:36
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В селе Озерное Костанайского района состоялся чемпионат Костанайской области по гиревому спорту в упражнении длинный цикл с участием гиревиков из городов Костанай, Аркалык, Рудный, Костанайского, Федоровского, Сарыкольского, Карасуского районов.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
281
Re: В Озерном состоялся чемпионат Костанайской области по...
Отправлено: 08.02.22 - 16:36
#1
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Мейрам, а победители?) сам участвовал?)
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