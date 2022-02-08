Отправлено: - 16:31

lavprof:

только на днях в инстаграме писали, что мамы школ Костанайской области (имхо, "яжматери") возмущаются

Цитата:ага, тоже читал этот бред.Сюда скопирую свой комментарий по теме.У меня в Союзе были 89,90, 91 год почти вся 3 четверть - это лыжи. Лыжня вокруг забора 7 школы была доступна не только на уроках, но и в любое время. И мы пацанами выходили и катались. Даже ездили на юннаты кататься. Прям от дома можно было лыжи надеть и ехать по улицам.А сейчас заставить физруков накатать лыжню будет расценено как несвойственные педагогам насилие?Ребенок на лыжах, едущий по тротуару, наверное попадет на ютуб и инстаграм, как что-то инопланетное.Моя говорит, в школе сказали, что лыжам будет отдано 5 уроков в четверти... на первом - инструктаж, на втором - примерка, на третьем - катаются мальчики, на четвертом - девочки... Вот и все лыжи в школьной программе!