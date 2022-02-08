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≡ Токаев поручил разработать план по возвращению вывезенных за рубеж средств
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43505
Токаев поручил разработать план по возвращению вывезенных за рубеж средств
Отправлено: 08.02.22 - 14:31
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж денег. Предложения по возврату правительство должно предоставить в течение двух месяцев.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
653
Re: Токаев поручил разработать план по возвращению вывезенных за...
Отправлено: 08.02.22 - 14:31
#1
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Доверие к президенту повышается! Если выполнит,можно доверять Токаеву!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5089
Re: Токаев поручил разработать план по возвращению вывезенных за...
Отправлено: 08.02.22 - 16:31
#2
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Я опять в шоке! Мне казалось работа во всю кипит, а они только репу чешут и только думают как вернуть, куда прокуроры смотрят , всякие там чиновники сидят и ждут пинка, просто кошмар...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24195
Re: Токаев поручил разработать план по возвращению вывезенных за...
Отправлено: 08.02.22 - 16:33
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Если выполнит,можно доверять Токаеву!

Да, нет. Не выполнит. Это надо у всех,
Назарбаевы, Кулебаевых и других "баевых",
всё - забрать. А кто это - сделает?... :lol: :-o
Закон не - позволяет... :lol: ;-)
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8184
Токаев поручил разработать план по возвращению вывезенных за рубеж средств
Отправлено: 08.02.22 - 16:38
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Если выполнит,можно доверять Токаеву!

ты и предыдущему доверяла, слепо верила во всё, в омут бросалась лебезя и расстилаясь... прошла любовь? или протрезвела?

Цитата:
сайлау курманов:
а они только репу чешут и только думают как вернуть, куда прокуроры смотрят , всякие там чиновники сидят и ждут пинка, просто кошмар...

просто все в доле.
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