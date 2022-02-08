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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 451 из 452«1...449450451452»
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Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15312
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 02:19
#6751
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Аким деревни Место, там что-то важное написал гражданин, надо бы промодерировать вне очереди)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
278
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 03:31
#6752
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Цитата:
drakon:
мне в личку...

а если "доктор" в личку пишет гадости, означает ли это, что я бешу его до зубного скрежета?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15312
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 04:32
#6753
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Цитата:
lavprof:
а если "доктор" в личку пишет гадости, означает ли это, что я бешу его до зубного скрежета?))

Он многим это пишет в личку ;-) так что
лавры придется делить :lol:
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 08:13
#6754
Комментарий удален модератором.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 08:16
#6755
Комментарий удален модератором.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 08:19
#6756
Комментарий удален модератором.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 08:38
#6757
Комментарий удален модератором.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
278
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 09:25
#6758
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Как Доктора "распирает" от желания высказаться рано поутру)))

[Исправлено: lavprof, 08.02.2022 - 09:27]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15664
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 09:30
#6759
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Цитата:
lavprof:
от желания высказаться рано поутру)))


может изобрел опять что этакое,
вечный двигатель например.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15312
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 12:10
#6760
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Цитата:
alex_60:
вечный двигатель например.

Трансформатор без потерь)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5253
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 12:14
#6761
Комментарий удален модератором.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24193
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 14:47
#6762
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Добрый, день. Господа!... :lol: :oops:
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24193
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 14:48
#6763
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На улице +9 градусов,
дождь,ветер... :lol: :oops:
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15664
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 15:08
#6764
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Цитата:
drakon:
Добрый, день. Господа!.


пока ты спишь,
про тебя в СМИ пишут.
что ты нехороший.

Цитата:
Доктор СИЗО:
Дракон,в своей деревне, удаляет мои комментарии, даже не читая!
Указивку получил от начальства?
А если опубликует, то через время тоже удаляет мои комментарии.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24193
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.02.22 - 15:16
#6765
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Цитата:
alex_60:
про тебя в СМИ пишут.

В каких?
Казахстанской Правде?... :-o
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Страница 451 из 452«1...449450451452»
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