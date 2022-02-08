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≡  МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43501
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 10:03
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В мажилисе парламента РК презентовали законопроект "О личном подсобном хозяйстве". Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, какие сферы будет регулировать новый законопроект.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5253
Re: МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных...
Отправлено: 08.02.22 - 10:03
#1
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О гневе населения заговорили, это хорошо! А о чем тогда думали последние 30 лет? Опять поставили непонятные рогатки в увеличении поголовья! Знаю одного дедка, он разводит скот КРС в немерянных количествах. Все заработанные деньги тратит на адаптацию детдомовских юношей старше 16 лет. Приучает к сельскому труду, женит их, возится с внуками. Он кулак по вашим законам, и подлежит ликвидации?
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
548
Re: МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных...
Отправлено: 08.02.22 - 11:00
#2
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После шумихи с оплатой обработки ветслужба осталась только в районе, села остались без ветврачей. Думаете это способствует увеличению поголовья ?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
541
Re: МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных...
Отправлено: 08.02.22 - 11:18
#3
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Контроль за ЛПХ тоже не забудьте прописать в законе. А то держит отару овец на продажу "одна семья", а гору навоза получают остальные семьи в округе.

Вывоз отходов, соблюдение санитарных норм, ответственность владельцев ЛПХ обязательно включайте в закон.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5253
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 11:28
#4
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Цитата:
самый умный:

Черную зависть односельчан тоже включайте в закон.Отправку таких людей за казенный счет на лесоповал обязательно включайте в закон. Иначе мы никогда не перевоспитаем маргиналов и приспособленцев.
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
541
Re: МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных...
Отправлено: 08.02.22 - 15:09
#5
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Очень тонко, очень.
А как ваши соседи? Не гадят вам и вокруг? Или ваши соседи как раз и есть из завидующих черной завистью приспособленных маргиналов?
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5253
МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных подсобных хозяйствах
Отправлено: 08.02.22 - 15:22
#6
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