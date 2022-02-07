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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 19:44
между тем
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Российские лыжники завоевали серебро в прыжках с трамплина
Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева,
Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в командном турнире
победила Словения.
у них кстати вторая золотая в прыжках с трамплина.
[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 20:00]
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Российские лыжники завоевали серебро в прыжках с трамплина
Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева,
Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в командном турнире
победила Словения.
у них кстати вторая золотая в прыжках с трамплина.
[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 20:00]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 19:51
интересный финал в шорттреке
1000 м,
три китайца и два венгра с разными паспортами.
два китайца сносят двух венгров,
побеждает третий китаец...
но с венгерским паспортом.
мужчины
1. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия)
2.энь Цзывэй (Китай)
3. Вэньлун (Китай)
1000 м,
три китайца и два венгра с разными паспортами.
два китайца сносят двух венгров,
побеждает третий китаец...
но с венгерским паспортом.
мужчины
1. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия)
2.энь Цзывэй (Китай)
3. Вэньлун (Китай)
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 19:55
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Швеция – 3-0-0 (3)
2. Россия – 2-3-2 (7)
3. Нидерланды – 2-2-1 (5)
4. Китай – 2-2-0 (4)
5. Германия – 2-1-0 (3)
6. Норвегия – 2-0-2 (4)
7. Словения – 2-0-1 (3)
8. Италия – 1-3-1 (5)
9. Канада – 1-1-4 (6)
10. Япония – 1-1-2 (4)
1. Швеция – 3-0-0 (3)
2. Россия – 2-3-2 (7)
3. Нидерланды – 2-2-1 (5)
4. Китай – 2-2-0 (4)
5. Германия – 2-1-0 (3)
6. Норвегия – 2-0-2 (4)
7. Словения – 2-0-1 (3)
8. Италия – 1-3-1 (5)
9. Канада – 1-1-4 (6)
10. Япония – 1-1-2 (4)
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 20:04
тут триллер в шорттреке,
Венгерский спортсмен Шандор Шаолинь Лю лишился золотой медали
в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Пекине.
Он пришел к финишу первым и уже отмечал победу с тренерским штабом,
когда судьи дали ему желтую карточку за нарушение правил во время забега.
В итоге венгерский спортсмен «упал» на последнее место.
Благодаря решению арбитров на первое место поднялся китаец Жэнь Цзывэй,
вслед за ним расположился его соотечественник Ли Вэньлун.
Третье место занял Шаоанг Лю (Венгрия),
который приходится родным братом Шандору Шаолиню Лю.
[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 20:06]
Венгерский спортсмен Шандор Шаолинь Лю лишился золотой медали
в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Пекине.
Он пришел к финишу первым и уже отмечал победу с тренерским штабом,
когда судьи дали ему желтую карточку за нарушение правил во время забега.
В итоге венгерский спортсмен «упал» на последнее место.
Благодаря решению арбитров на первое место поднялся китаец Жэнь Цзывэй,
вслед за ним расположился его соотечественник Ли Вэньлун.
Третье место занял Шаоанг Лю (Венгрия),
который приходится родным братом Шандору Шаолиню Лю.
[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 20:06]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 22:13
[Исправлено: yudjin, 07.02.2022 - 22:13]
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 22:17
Россия - молодцы...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 22:17
Цитата:
Вот и они
Цитата:
Ну, хозяев будут за уши тянуть к медалям в знак благодарности...
alex_60:
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Вот и они
Цитата:
alex_60:
Благодаря решению арбитров на первое место поднялся китаец
Благодаря решению арбитров на первое место поднялся китаец
Ну, хозяев будут за уши тянуть к медалям в знак благодарности...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 23:18
8 февраля, вторник (время костанайское)
Фигурное катание
7.15 Мужчины. Короткая программа
Лыжи
14.00 Женщины. Спринт Квалификация
14.50 Мужчины. Спринт (с). Квалификация
16.30 Женщины. Спринт (с). 1/4 финала
16.55 Мужчины. Спринт (с). 1/4 финала
17.25 Женщины. Спринт (с). 1/2 финала
17.35 Мужчины. Спринт (с). 1/2 финала
17.47 Женщины. Спринт (с). Финал
18.00 Мужчины. Спринт (с). Финал
Биатлон
14.30 Мужчины. Индивидуальная гонка
Горные лыжи
9.00 Мужчины. Супергигант
Двоеборье
13.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки
Кёрлинг
12.05 Микст. Матч за 3-е место Швеция — Великобритания
18.05 Микст. Финал Италия — Норвегия
Коньки
16.30 Мужчины. 1500 м
Сани
7.30 Мужчины. Двойки.
17.50 Женщины. Третья попытка
19.35 Женщины. Четвертая попытка
Скелетон
10.40 Женщины. Тренировочные заезды
13.20 Мужчины. Тренировочные заезды
Сноуборд
8.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
9.07 Мужчины. Параллельный гигантский слалом
12.30 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финальная стадия
12.48 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финальная стадия
Фристайл
8.00 Женщины. Биг-эйр
Хоккей
10.10 Женщины. Групповой турнир США — Канада
14.40 Женщины. Групповой турнир Япония — Чехия
19.10 Женщины. Групповой турнир Швеция — Дания Финляндия — РОССИЯ
Фигурное катание
7.15 Мужчины. Короткая программа
Лыжи
14.00 Женщины. Спринт Квалификация
14.50 Мужчины. Спринт (с). Квалификация
16.30 Женщины. Спринт (с). 1/4 финала
16.55 Мужчины. Спринт (с). 1/4 финала
17.25 Женщины. Спринт (с). 1/2 финала
17.35 Мужчины. Спринт (с). 1/2 финала
17.47 Женщины. Спринт (с). Финал
18.00 Мужчины. Спринт (с). Финал
Биатлон
14.30 Мужчины. Индивидуальная гонка
Горные лыжи
9.00 Мужчины. Супергигант
Двоеборье
13.30 Мужчины. Нормальный трамплин. Тренировочные прыжки
Кёрлинг
12.05 Микст. Матч за 3-е место Швеция — Великобритания
18.05 Микст. Финал Италия — Норвегия
Коньки
16.30 Мужчины. 1500 м
Сани
7.30 Мужчины. Двойки.
17.50 Женщины. Третья попытка
19.35 Женщины. Четвертая попытка
Скелетон
10.40 Женщины. Тренировочные заезды
13.20 Мужчины. Тренировочные заезды
Сноуборд
8.40 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
9.07 Мужчины. Параллельный гигантский слалом
12.30 Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финальная стадия
12.48 Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финальная стадия
Фристайл
8.00 Женщины. Биг-эйр
Хоккей
10.10 Женщины. Групповой турнир США — Канада
14.40 Женщины. Групповой турнир Япония — Чехия
19.10 Женщины. Групповой турнир Швеция — Дания Финляндия — РОССИЯ
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 02:41
----- прогноз сделан 24.11.2021
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 12:20
Цитата:
пишут что там вообще весело) многих сняли
Что шорт-трек превращается не пойми во что
alex_60:
тут триллер в шорттреке
тут триллер в шорттреке
пишут что там вообще весело) многих сняли
Что шорт-трек превращается не пойми во что
(Пользователи)
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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 12:30
Цитата:
А мне весело...так держать, молодцы китайцы!
lavprof:
А мне весело...так держать, молодцы китайцы!
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 13:05
Большунов снялся со спринта.
замены не будет уже.
замены не будет уже.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 13:39
Цитата:
зато китайские товарищи лидируют в медальном зачете теперь.
из трех золотых медалей у них
две в шорт-треке
lavprof:
Что шорт-трек превращается не пойми во что
Что шорт-трек превращается не пойми во что
зато китайские товарищи лидируют в медальном зачете теперь.
из трех золотых медалей у них
две в шорт-треке
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 13:52
Российский сноубордист Вик Уайлд
завоевал бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе.
В составе российской сборной он ранее завоевал
две золотые медали на Олимпиаде 2014 года.
[Исправлено: alex_60, 08.02.2022 - 13:54]
завоевал бронзовую награду в параллельном гигантском слаломе.
В составе российской сборной он ранее завоевал
две золотые медали на Олимпиаде 2014 года.
[Исправлено: alex_60, 08.02.2022 - 13:54]
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 08.02.22 - 15:06
Биатлон в разгаре. Пока интересно... Цветков после 3-х рубежей по НУЛЯМ и первый...
главные конкуренты ёська и тари мажут, французы, немцы - мимо...
главные конкуренты ёська и тари мажут, французы, немцы - мимо...
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