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≡ Ставки утильсбора с автотранспорта и сельхозтехники существенно снизят
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43501
Ставки утильсбора с автотранспорта и сельхозтехники существенно снизят
Отправлено: 08.02.22 - 12:16
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Об этом премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил на расширенном заседании правительства. По его словам, продолжится реализация мер, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ, совершенствование систем управления отходами и водными ресурсами, восстановление озёр.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
219
Re: Ставки утильсбора с автотранспорта и сельхозтехники...
Отправлено: 08.02.22 - 12:16
#1
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Опять бла бла,а конкретнее
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1419
Re: Ставки утильсбора с автотранспорта и сельхозтехники...
Отправлено: 08.02.22 - 14:53
#2
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Цитата:
Охотник:
Опять бла бла,а конкретнее

В марте узнаешь.
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