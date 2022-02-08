Отправлено: - 15:08

drakon:

Добрый, день. Господа!.

Доктор СИЗО:

Дракон,в своей деревне, удаляет мои комментарии, даже не читая!

Указивку получил от начальства?

А если опубликует, то через время тоже удаляет мои комментарии.

Цитата:пока ты спишь,про тебя в СМИ пишут.что ты нехороший.Цитата: