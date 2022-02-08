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Токаев о субсидиях на аренду жилья: Из-за нерасторопности, а может даже саботажа люди не получают поддержку
Токаев о субсидиях на аренду жилья: Из-за нерасторопности, а может даже саботажа люди не получают поддержку
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