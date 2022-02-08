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≡ Токаев о субсидиях на аренду жилья: Из-за нерасторопности, а может даже саботажа люди не получают поддержку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43501
Токаев о субсидиях на аренду жилья: Из-за нерасторопности, а может даже саботажа люди не получают поддержку
Отправлено: 08.02.22 - 14:35
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному развитию. Программа должна была заработать ещё год назад
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
653
Re: Токаев о субсидиях на аренду жилья: Из-за нерасторопности, а...
Отправлено: 08.02.22 - 14:35
#1
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Цитата:
а может даже саботажа люди не получают поддержку

Источник:


Найти и наказать! Главное что бы этим льготами не воспользовались люди с достатком
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
278
Токаев о субсидиях на аренду жилья: Из-за нерасторопности, а может даже саботажа люди не получают поддержку
Отправлено: 08.02.22 - 14:48
#2
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Цитата:
деньги семейного бюджета будут тратиться НА продукты

Источник:

опечаточка небольшая

[Исправлено: lavprof, 08.02.2022 - 14:49]
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