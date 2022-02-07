Отправлено: - 02:03

Добринцофф:

у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения.

Добринцофф:

закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг

[Исправлено: Серый волк, 08.02.2022 - 00:07]

Цитата:Вы всё предельно понятно расписали с сахаром.И тут всё ещё проще.Цитата:Наверное Токаев должен как-то узнать про эту матемаматическую задачу и спросить так вежливо этих ваших местных чиновников сколько будет 330-289=??Вполне возможно выяснится, что считать они такие очень сложные цифры не умеют чисто физически. То есть математически!Я абсолютно ни сколько не удивлюсь такому удивительному факту.Ну ведь не понимают они, что уничтожение деревьев в городе превращает его в пустынный пакистанский кишлак с опасным пеклом и пыльными, а в этой местности ещё и черноземными бурями.Ведь как-то у них складывается кража бюджетных средств на планомерном уничтожении во всем городе деревьев по статьям типа обрезка до чурбана.Так что возможноТогда остаётся только один вариант.Делая это целенаправленно невозможно не понимать, что при таком раскладе, когда терроризируют конечного продавца, а не занимаются оптовыми, сахар и следующие из списка продукты просто исчезнут.Результат с продуктами как раз ясен.Магазины в убыток покупать, возить. грузить и добавлять свои деньги не захотят.Весь вопрос зачем они, эти местные чиновники, это делают?????Ну как бы только два варианта.Либо они считать не умеют, либо они на другого дядю работают и готовят что-то нехорошее.