Если принять во внимание, что времени может быть мало, то есть речь о нескольких месяцах, то нужны более радикальные меры, вплоть до списывания кредитов и введения рентных платежей с доходов сырьевого и квазигосударственного сектора, которые сейчас полностью идут в национальный фонд
Что-то у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения. Например по сахару, закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг с кг-это не учитывая,расходов по доставке, разгрузке, комиссии банков по картам,вот такие специалисты сидят в акиматах и чему тогда удивляться,что экономика в ЖП,а люди за еду работают.
Добринцофф: у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения.
Вы всё предельно понятно расписали с сахаром. И тут всё ещё проще. Цитата:
Добринцофф: закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг
Наверное Токаев должен как-то узнать про эту матемаматическую задачу и спросить так вежливо этих ваших местных чиновников сколько будет 330-289=??
Вполне возможно выяснится, что считать они такие очень сложные цифры не умеют чисто физически. То есть математически! Я абсолютно ни сколько не удивлюсь такому удивительному факту. Ну ведь не понимают они, что уничтожение деревьев в городе превращает его в пустынный пакистанский кишлак с опасным пеклом и пыльными, а в этой местности ещё и черноземными бурями.
Но гораздо, гораздо интереснее второй вариант. Ведь как-то у них складывается кража бюджетных средств на планомерном уничтожении во всем городе деревьев по статьям типа обрезка до чурбана.
Так что возможно Возможно! Но конечно не факт, что считать некоторым образом они умеют
Тогда остаётся только один вариант. Делая это целенаправленно невозможно не понимать, что при таком раскладе, когда терроризируют конечного продавца, а не занимаются оптовыми, сахар и следующие из списка продукты просто исчезнут.
Результат с продуктами как раз ясен. Магазины в убыток покупать, возить. грузить и добавлять свои деньги не захотят.
Весь вопрос зачем они, эти местные чиновники, это делают?????
А если они, эти разнесчастные как раз социально значимые продукты исчезнут, то возникнет бунт, сильное недовольство населения, цветная сахарная революция, погромы итд.
Ну как бы только два варианта. Либо они считать не умеют, либо они на другого дядю работают и готовят что-то нехорошее.
Есть государства, которые вкладывают не в кубышку накопления, чтоб создать подушку якобы для безопасности на случай кризиса, усиления короны, падения бирж, метеоритов итд.
А вкладывают в население!
Просто и эффективно инвестируют в людей! И люди начинают тратить эти деньги и вращать экономику снизу. Человек получая деньги в виде выросшей оплаты труда. В виде больших пособий. В виде даже прямых денег на счёт в период пандемии!!!
Так вот люди начинают вращать экономику снизу! Они поддерживают производителя. Покупают в разы больше произведенных товаров и услуг.
В итоге вместо заморозки и падения экономики получается рост у тех государств, которые активно вкладывали в людей. И сильное падение у тех стран, которые вкладывали в кубышку. Выведение денег из экономики в эту накопительную кубышку оказалось в разы канцерогеннее для экономик в сложный период для бизнеса.
Я на публичных лекциях просто несколько часов офигевал насколько это интересно, с цифрами и графиками прямо по секторам экономики стран и ещё и запредельно интересно преподнесено. Это очень интересный вопрос и мы как раз живём в то время, когда он очень показательно на фоне пандемии раскрылся. Особенно интересно как в этом случае чистейшая экономика мгновенно сплетается с политикой. Ведь инвестируя в людей и управляя этими инвестициями можно целенаправленно стимулировать и всю экономику, и делать упор на отдельных отраслях, и делать упор на образовании, и вылепливать средний класс в следующем поколении и даже в этом.
А ещё можно используя эти инструменты инвестирования в людей, создать и хороший положительный образ страны и уровень жизни, и очень нехило выкачать мозги из стран, которые не сделали этого.
Элементарно. Образованному молодому человеку, получившему знания или готовящемуся в мир больших знаний, намного интереснее обитать не на улицах очурбаненного до полупустыни города с дичающим населением и невменяемой раскраской всего вокруг с одной сторны проезда кортежа. Когда есть вариант получать образование там где его умеют давать, где деньги не вопрос, они идут, где тратить их можно пребывая в интереснейших общественных пространствах, на которых одновременно может быть открытый лекторий, куча плэнеров, коворкингов, инновационных проектов и работать филиал
В общем получается, что если у вас не считают нужным вкладывать в людей, по какой-то причине. То люди и так боятся тратить, выросли цены, в разы опаснее заболеть, в итоге вся цепочка экономики от человек до малого бизнеса и далее до крупного производителя не получает денег этих людей, но получает сильные затраты из-за обрушения производственных связей в пандемию и дополнительных затрат. А сфере обслуживания и туризма балансирующей на грани рентабельности вообще тяжело. Таким образом экономика съеживается, продажи ещё более падают, и правительства уже не спасает распечатанная кубышка. Её просто не хватит. Далее рост цен, инфляция, кризис. И высасывание мозгов в страны, которые это уравнение решили правильно.
Всё остальное должны расписать экономисты. Более красиво и правильно
maxsaf: Если максимально разрешённая 289, то как оптовики продают по 330? Они забили на этот указ?))
Я задавал этот вопрос специалистам акимата,на что они ответили"Проверять оптовых поставщиков у нас нет полномочий,мы можем проверять только торговые точки и имеем право выписать вам штраф за превышение максимально установленных цен на социальные продукты". Логично было бы начинать с производителей и ОПТа,тогда бы и в магазинах цены опустились сами собой,но у нас как всегда всё через одно место.
Добринцофф: Проверять оптовых поставщиков у нас нет полномочий,мы можем проверять только торговые точки и имеем право выписать вам штраф за превышение максимально установленных цен на социальные продукты".
Интересно, акимат не желает прояснить это недоразумение? Ильяс, для вас тема в "народные новости"
Этому вопросу уже лет 20, как минимум! Арай гнал брак направо и налево! Снабжал всех оптовиков годовой лиценцией! Затем, когда оптовики сдавали эту же водку на получение лицензии для магазинов. Эта водка конфисковывалсь, как брак, у оптовиков, и отправлялась в торговые точки от имени других лиц! Когда это дело дошло до столицы, на первом же допросе, некий полкан, организатор цепочки, пустил пулю в лоб в служебном туалете!
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