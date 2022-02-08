Re: МСХ: Мы не хотим ограничивать поголовье скота в личных...

Отправлено: - 10:03

О гневе населения заговорили, это хорошо! А о чем тогда думали последние 30 лет? Опять поставили непонятные рогатки в увеличении поголовья! Знаю одного дедка, он разводит скот КРС в немерянных количествах. Все заработанные деньги тратит на адаптацию детдомовских юношей старше 16 лет. Приучает к сельскому труду, женит их, возится с внуками. Он кулак по вашим законам, и подлежит ликвидации?