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≡ Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт костанайского лыжника
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43495
Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт костанайского лыжника
Отправлено: 07.02.22 - 20:10
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Первыми на старт вышли лыжники, соревновавшиеся в скиатлоне на 30 км. Казахстан в этом виде представляли мастера спорта международного класса Виталий Пухкало из Костаная и Евгений Величко из Щучинска.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15659
Re: Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт...
Отправлено: 07.02.22 - 20:10
#1
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устаревшая информация.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
154
Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт костанайского лыжника
Отправлено: 07.02.22 - 20:14
#2
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Интересно, откуда вы берете данные. Например - уже в 10,30 нашего времени у России была 2-я золотая медаль. А вы статью размещаете в 19.50.

[Исправлено: ladas, 07.02.2022 - 20:52]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5236
Re: Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт...
Отправлено: 07.02.22 - 20:18
#3
Комментарий удален модератором.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
746
Re: Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт...
Отправлено: 08.02.22 - 08:29
#4
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У нас в Казахстане не развит спорт. Допустим лыжи. Я впервые на них в стал в ВУЗе. В школах не было их зимой, хотя должны были быть хотя бы с 5-го класса.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5236
Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт костанайского лыжника
Отправлено: 08.02.22 - 08:46
#5
Комментарий проходит проверку.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8178
Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт костанайского лыжника
Отправлено: 08.02.22 - 09:23
#6
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Цитата:
arman_kst:
Допустим лыжи. Я впервые на них в стал в ВУЗе. В школах не было их зимой, хотя должны были быть хотя бы с 5-го класса.

У вас в Казахстане может и так, у меня в Союзе были 89,90, 91 год почти вся 3 четверть - это лыжи. Лыжня вокруг забора 7 школы была доступна не только на уроках, но и в любое время. И мы пацанами выходили и катались. Даже ездили на юннаты кататься. Прям от дома можно было лыжи надеть и ехать по улицам.
А сейчас заставить физруков накатать лыжню будет расценено как несвойственные педагогам насилие?
Ребенок на лыжах, едущий по тротуару, наверное попадет на ютуб и инстаграм, как что-то инопланетное.
Моя говорит, в школе сказали, что лыжам будет отдано 5 уроков в четверти... на первом - инструктаж, на втором - примерка, на третьем - катаются мальчики, на четвертом - девочки... Вот и все лыжи в школьной программе!
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