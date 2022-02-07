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≡ Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43495
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 07.02.22 - 10:03
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Эксперты рассказали, как сказывается на экономике и торговле тот факт, что почти половина расходов среднего казахстанца приходится на продукты питания.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15657
Re: Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это...
Отправлено: 07.02.22 - 10:03
#1
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может жрать надо меньше?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1203
Re: Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это...
Отправлено: 07.02.22 - 10:24
#2
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Деп тоже на днях на 10 % поднял цены.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8469
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 07.02.22 - 10:53
#3
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Цитата:
Если принять во внимание, что времени может быть мало, то есть речь о нескольких месяцах, то нужны более радикальные меры, вплоть до списывания кредитов и введения рентных платежей с доходов сырьевого и квазигосударственного сектора, которые сейчас полностью идут в национальный фонд

Источник:

Что-то у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения.
Например по сахару, закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг с кг-это не учитывая,расходов по доставке, разгрузке, комиссии банков по картам,вот такие специалисты сидят в акиматах и чему тогда удивляться,что экономика в ЖП,а люди за еду работают.

[Исправлено: Добринцофф, 07.02.2022 - 10:54]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5230
Re: Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это...
Отправлено: 07.02.22 - 12:34
#4
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Цитата:
alex_60:

Меньше пить надо! Меньше курить надо! Алименты вовремя перечислять надо брошенным детям!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12056
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 02:03
#5
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Цитата:
Добринцофф:
у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения.

Вы всё предельно понятно расписали с сахаром.
И тут всё ещё проще.
Цитата:
Добринцофф:
закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг


Наверное Токаев должен как-то узнать про эту матемаматическую задачу и спросить так вежливо этих ваших местных чиновников сколько будет 330-289=??

Вполне возможно выяснится, что считать они такие очень сложные цифры не умеют чисто физически. То есть математически! :lol:
Я абсолютно ни сколько не удивлюсь такому удивительному факту.
Ну ведь не понимают они, что уничтожение деревьев в городе превращает его в пустынный пакистанский кишлак с опасным пеклом и пыльными, а в этой местности ещё и черноземными бурями.

Но гораздо, гораздо интереснее второй вариант.
Ведь как-то у них складывается кража бюджетных средств на планомерном уничтожении во всем городе деревьев по статьям типа обрезка до чурбана. :lol:

Так что возможно Возможно! Но конечно не факт, что считать некоторым образом они умеют

Тогда остаётся только один вариант.
Делая это целенаправленно невозможно не понимать, что при таком раскладе, когда терроризируют конечного продавца, а не занимаются оптовыми, сахар и следующие из списка продукты просто исчезнут.

Результат с продуктами как раз ясен.
Магазины в убыток покупать, возить. грузить и добавлять свои деньги не захотят.

Весь вопрос зачем они, эти местные чиновники, это делают?????

А если они, эти разнесчастные как раз социально значимые продукты исчезнут, то возникнет бунт, сильное недовольство населения, цветная сахарная революция, погромы итд.

Ну как бы только два варианта.
Либо они считать не умеют, либо они на другого дядю работают и готовят что-то нехорошее.

[Исправлено: Серый волк, 08.02.2022 - 00:07]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15309
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 02:13
#6
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Цитата:
Добринцофф:
закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,

Если максимально разрешённая 289, то как оптовики продают по 330? Они забили на этот указ?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15309
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 02:15
#7
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Цитата:
Добринцофф:
люди за еду работают.

А 115 утверждает что средняя в рудном 400 000 :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12056
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 02:25
#8
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Цитата:
maxsaf:
Если максимально разрешённая 289, то как оптовики продают по 330? Они забили на этот указ?))

Ну вот и тема для журналистского расследования.
Настоящего. Забойного.
А то пишут всякую муротень, типа как бы я подумал, если бы подумал... ;-)
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12056
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 02:52
#9
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Кстати если по теме.
Это очень интересная тема.

Есть государства, которые вкладывают не в кубышку накопления, чтоб создать подушку якобы для безопасности на случай кризиса, усиления короны, падения бирж, метеоритов итд.

А вкладывают в население!

Просто и эффективно инвестируют в людей!
И люди начинают тратить эти деньги и вращать экономику снизу.
Человек получая деньги в виде выросшей оплаты труда.
В виде больших пособий. В виде даже прямых денег на счёт в период пандемии!!!

Так вот люди начинают вращать экономику снизу!
Они поддерживают производителя.
Покупают в разы больше произведенных товаров и услуг.

В итоге вместо заморозки и падения экономики получается рост у тех государств, которые активно вкладывали в людей.
И сильное падение у тех стран, которые вкладывали в кубышку.
Выведение денег из экономики в эту накопительную кубышку оказалось в разы канцерогеннее для экономик в сложный период для бизнеса.

Я на публичных лекциях просто несколько часов офигевал насколько это интересно, с цифрами и графиками прямо по секторам экономики стран и ещё и запредельно интересно преподнесено.
Это очень интересный вопрос и мы как раз живём в то время, когда он очень показательно на фоне пандемии раскрылся.
Особенно интересно как в этом случае чистейшая экономика мгновенно сплетается с политикой.
Ведь инвестируя в людей и управляя этими инвестициями можно целенаправленно стимулировать и всю экономику, и делать упор на отдельных отраслях, и делать упор на образовании, и вылепливать средний класс в следующем поколении и даже в этом.

А ещё можно используя эти инструменты инвестирования в людей, создать и хороший положительный образ страны и уровень жизни, и очень нехило выкачать мозги из стран, которые не сделали этого.

Элементарно.
Образованному молодому человеку, получившему знания или готовящемуся в мир больших знаний, намного интереснее обитать не на улицах очурбаненного до полупустыни города с дичающим населением и невменяемой раскраской всего вокруг с одной сторны проезда кортежа.
Когда есть вариант получать образование там где его умеют давать, где деньги не вопрос, они идут, где тратить их можно пребывая в интереснейших общественных пространствах, на которых одновременно может быть открытый лекторий, куча плэнеров, коворкингов, инновационных проектов и работать филиал И выбор всего это необъятен.
Нужно только выбирать, то выбор будет очевиден.

[Исправлено: Серый волк, 07.02.2022 - 23:55]
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12056
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 03:02
#10
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В общем получается, что если у вас не считают нужным вкладывать в людей, по какой-то причине.
То люди и так боятся тратить, выросли цены, в разы опаснее заболеть, в итоге вся цепочка экономики от человек до малого бизнеса и далее до крупного производителя не получает денег этих людей, но получает сильные затраты из-за обрушения производственных связей в пандемию и дополнительных затрат.
А сфере обслуживания и туризма балансирующей на грани рентабельности вообще тяжело.
Таким образом экономика съеживается, продажи ещё более падают, и правительства уже не спасает распечатанная кубышка. Её просто не хватит. Далее рост цен, инфляция, кризис.
И высасывание мозгов в страны, которые это уравнение решили правильно.

Всё остальное должны расписать экономисты. Более красиво и правильно
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