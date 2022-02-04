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≡ Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43495
Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...
Отправлено: 04.02.22 - 12:28
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Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь пригрозил «заметным в бизнесе персонам», которые до сих пор не перечислили пожертвования в фонд «Қазақстан халқына». Поддерживаете ли вы эти действия главы государства?
Результаты опроса

КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1462
Re: Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...
Отправлено: 04.02.22 - 12:28
#1
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А может этим олигархам лучше платить своим работягам достойную зарплату, нормальные дивиденды? Тогда и помогать не понадобится. А так получается просто откупаются за свои косяки, и спокойно могут дальше косячить.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5230
Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...
Отправлено: 04.02.22 - 12:49
#2
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Цитата:
КГСПС:

Между олигархами и рабочими должны стоять зубастые мафиозные профсоюзы! Ничего нового не придумано! Сейчас доходит до смешного, профсоюзную организацию создает сама администрация предприятия для подписания колдоговора. Не стоит удивляться, кого сейчас туда избирают!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 04.02.2022 - 12:52]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5230
Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...
Отправлено: 06.02.22 - 07:53
#3
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Знаю одну организацию, которая задержала выплату заработной платы на 21 день. Люди начали жаловаться на произвол администрации. Помогло сразу, только исполнительный директор сказал на встрече Эпохальные слова! Вы заставили нас получить внеочередной кредит в банке для своевременной выдачи зарплаты!

[Исправлено: Доктор СИЗО, 06.02.2022 - 07:57]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15309
Re: Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...
Отправлено: 08.02.22 - 02:25
#4
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Вы заставили нас получить внеочередной кредит в банке для своевременной выдачи зарплаты!

В продуманных организациях свободных денег никогда нет, все выгребают под ноль хозяева, а суммарно активы равны долгам. Придет рэйдер - а там брать нечего, кроме вывески :lol:
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