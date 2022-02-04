Re: Президент РК Токаев на съезде партии «Нур Отан» вновь...

Отправлено: - 12:28

А может этим олигархам лучше платить своим работягам достойную зарплату, нормальные дивиденды? Тогда и помогать не понадобится. А так получается просто откупаются за свои косяки, и спокойно могут дальше косячить.