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≡ Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43495
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 07.02.22 - 10:03
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Эксперты рассказали, как сказывается на экономике и торговле тот факт, что почти половина расходов среднего казахстанца приходится на продукты питания.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15657
Re: Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это...
Отправлено: 07.02.22 - 10:03
#1
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может жрать надо меньше?
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1203
Re: Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это...
Отправлено: 07.02.22 - 10:24
#2
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Деп тоже на днях на 10 % поднял цены.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8469
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 07.02.22 - 10:53
#3
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Цитата:
Если принять во внимание, что времени может быть мало, то есть речь о нескольких месяцах, то нужны более радикальные меры, вплоть до списывания кредитов и введения рентных платежей с доходов сырьевого и квазигосударственного сектора, которые сейчас полностью идут в национальный фонд

Источник:

Что-то у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения.
Например по сахару, закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг с кг-это не учитывая,расходов по доставке, разгрузке, комиссии банков по картам,вот такие специалисты сидят в акиматах и чему тогда удивляться,что экономика в ЖП,а люди за еду работают.

[Исправлено: Добринцофф, 07.02.2022 - 10:54]
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5230
Re: Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это...
Отправлено: 07.02.22 - 12:34
#4
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Цитата:
alex_60:

Меньше пить надо! Меньше курить надо! Алименты вовремя перечислять надо брошенным детям!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12054
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 02:03
#5
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Цитата:
Добринцофф:
у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения.

Вы всё предельно понятно расписали с сахаром.
И тут всё ещё проще.
Цитата:
Добринцофф:
закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг


Наверное Токаев должен как-то узнать про эту матемаматическую задачу и спросить так вежливо этих ваших местных чиновников сколько будет 330-289=??

Вполне возможно выяснится, что считать они такие очень сложные цифры не умеют чисто физически. То есть математически! :lol:
Я абсолютно ни сколько не удивлюсь такому удивительному факту.
Ну ведь не понимают они, что уничтожение деревьев в городе превращает его в пустынный пакистанский кишлак с опасным пеклом и пыльными, а в этой местности ещё и черноземными бурями.

Но гораздо, гораздо интереснее второй вариант.
Ведь как-то у них складывается кража бюджетных средств на планомерном уничтожении во всем городе деревьев по статьям типа обрезка до чурбана. :lol:

Так что возможно Возможно! Но конечно не факт, что считать некоторым образом они умеют

Тогда остаётся только один вариант.
Делая это целенаправленно невозможно не понимать, что при таком раскладе, когда терроризируют конечного продавца, а не занимаются оптовыми, сахар и следующие из списка продукты просто исчезнут.

Результат с продуктами как раз ясен.
Магазины в убыток покупать, возить. грузить и добавлять свои деньги не захотят.

Весь вопрос зачем они, эти местные чиновники, это делают?????

А если они исчезнут то возникнет бунт, сильное недовольство населения, цветная сахарная революция, погромы итд.

Ну как бы только два варианта.
Либо они считать не умеют, либо они на другого дядю работают и готовят что-то нехорошее.

[Исправлено: Серый волк, 07.02.2022 - 23:11]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15309
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 02:13
#6
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Цитата:
Добринцофф:
закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,

Если максимально разрешённая 289, то как оптовики продают по 330? Они забили на этот указ?))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15309
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 02:15
#7
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Цитата:
Добринцофф:
люди за еду работают.

А 115 утверждает что средняя в рудном 400 000 :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12054
Почему казахстанцы половину денег тратят на еду и как это влияет на экономику
Отправлено: 08.02.22 - 02:25
#8
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Цитата:
maxsaf:
Если максимально разрешённая 289, то как оптовики продают по 330? Они забили на этот указ?))

Ну вот и тема для журналистского расследования.
Настоящего. Забойного.
А то пишут всякую муротень, типа как бы я подумал, если бы подумал... ;-)
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