Если принять во внимание, что времени может быть мало, то есть речь о нескольких месяцах, то нужны более радикальные меры, вплоть до списывания кредитов и введения рентных платежей с доходов сырьевого и квазигосударственного сектора, которые сейчас полностью идут в национальный фонд
Что-то у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения. Например по сахару, закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг с кг-это не учитывая,расходов по доставке, разгрузке, комиссии банков по картам,вот такие специалисты сидят в акиматах и чему тогда удивляться,что экономика в ЖП,а люди за еду работают.
Добринцофф: у вас тут всё слишком сложно,мне специалисты с акимата предложили более простое решение по удешевлению продуктов питания для населения.
Вы всё предельно понятно расписали с сахаром. И тут всё ещё проще. Цитата:
Добринцофф: закупочная цена сейчас 330тнг даже если накинуть 10%,то получается 365,но маскимально разрешённая цена на этот продукт 289тнг,вот мне чиновники и посоветовали покупать по 330,а продавать по 289,разница всего 41тнг
Наверное Токаев должен как-то узнать про эту матемаматическую задачу и спросить так вежливо этих ваших местных чиновников сколько будет 330-289=??
Вполне возможно выяснится, что считать они такие очень сложные цифры не умеют чисто физически. То есть математически! Я абсолютно ни сколько не удивлюсь такому удивительному факту. Ну ведь не понимают они, что уничтожение деревьев в городе превращает его в пустынный пакистанский кишлак с опасным пеклом и пыльными, а в этой местности ещё и черноземными бурями.
Но гораздо, гораздо интереснее второй вариант. Ведь как-то у них складывается кража бюджетных средств на планомерном уничтожении во всем городе деревьев по статьям типа обрезка до чурбана.
Так что возможно Возможно! Но конечно не факт, что считать некоторым образом они умеют
Тогда остаётся только один вариант. Делая это целенаправленно невозможно не понимать, что при таком раскладе, когда терроризируют конечного продавца, а не занимаются оптовыми, сахар и следующие из списка продукты просто исчезнут.
Результат с продуктами как раз ясен. Магазины в убыток покупать, возить. грузить и добавлять свои деньги не захотят.
Весь вопрос зачем они, эти местные чиновники, это делают?????
А если они исчезнут то возникнет бунт, сильное недовольство населения, цветная сахарная революция, погромы итд.
Ну как бы только два варианта. Либо они считать не умеют, либо они на другого дядю работают и готовят что-то нехорошее.
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