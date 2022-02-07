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"Повторить еврея"
"Повторить еврея"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43495
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 08:56
Давеча у нас с женой закончился срок действия ЭЦП-ключей на Егове. Зашли с ноутбука на egov.kz, чтобы перевыпустить ключи, я сделал всё, получил ключ, очередь супруги Digital ID, при распознавании лица попросил "повторить еврея"))). Семья наша интернациональная, я - казах, супруга - русско-украинско-немецких кровей, евреев вроде не было.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 744
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 08:56
Надо вашей жене сдать кровь на ДНК, может быть они есть в генах)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8776
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 09:06
Думал только у меня жена молодая.
А еще и у Ильяса есть.
Или это вторая уже?
А еще и у Ильяса есть.
Или это вторая уже?
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 09:24
Согласен с Ильясом! Более приличного казахского слова не нашли, кроме иегов? Самим не противно читать это слово?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 273
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 10:11
да, ограниченность мышления рулит)то, что e-gov сокращение от электронного правительства сложно понять, особенно имеющим пунктик на религии)
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 10:19
Цитата:
Откуда такие познания, байтурсынчик заканчивал? В каком году?
lavprof:
Откуда такие познания, байтурсынчик заканчивал? В каком году?
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 10:33
И долго нам бред от этого автора читать?
Возможно, если бы не предыдущие его статьи, я бы поверил.
Возможно, если бы не предыдущие его статьи, я бы поверил.
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 11:21
Что бы воспользоваться услугами этого приложения, надо в начале скачать в комп левое приложение? Это нормально? Или уже привыкли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 621
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 22:21
Цитата:
Уважаемый автор!
Перестаньте рассуждать о том, где вы не имеете никакого знания, чтобы не выглядеть также глупо, как дошкольник, рассуждающий о тайнах мироздания.
И таки да, тема этой заметки повод обратиться в техподдержку 'егова', чтоб не обрушивать ее на нервы читателя. Их еще есть кому испортить.
Цитата:
После того как вы произнесли, еще как!
Я понимаю, что сайт имеет название Иегова(Ягве) - еврейский Бог, и что, может быть, требуется как-то походить на них, там пейсы отрастить, над
Уважаемый автор!
Перестаньте рассуждать о том, где вы не имеете никакого знания, чтобы не выглядеть также глупо, как дошкольник, рассуждающий о тайнах мироздания.
И таки да, тема этой заметки повод обратиться в техподдержку 'егова', чтоб не обрушивать ее на нервы читателя. Их еще есть кому испортить.
Цитата:
Доктор СИЗО:
Более приличного казахского слова не нашли, кроме иегов? Самим не противно читать это слово?
Более приличного казахского слова не нашли, кроме иегов? Самим не противно читать это слово?
После того как вы произнесли, еще как!
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:02
Цитата:
Как по-казахски будет электронное правительство?
Доктор СИЗО:
Согласен с Ильясом! Более приличного казахского слова не нашли, кроме иегов? Самим не противно читать это слово
Согласен с Ильясом! Более приличного казахского слова не нашли, кроме иегов? Самим не противно читать это слово
Как по-казахски будет электронное правительство?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8177
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:08
Цитата:
тебе как по-старинке или на латинице?
maxsaf:
Как по-казахски будет электронное правительство?
Как по-казахски будет электронное правительство?
тебе как по-старинке или на латинице?
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:11
Комментарий удален модератором.
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:11
Цитата:
Надо оба варианта. А там выберем
yudjin:
тебе как по-старинке или на латинице?
тебе как по-старинке или на латинице?
Надо оба варианта. А там выберем
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:12
Цитата:
Электрондык укимет. Elyki.kz, наверное, сайт должен быть.
Читал что когда-то был сайт посвящённый Дню города Алматы и назвали его по-казахски, almatykuni.kz. Но иностранцы, как и в случае с Miss Oral, снова всё неправильно поняли и пришлось срочно переименовывать сайт в almatyday.kz.
[Исправлено: Victor Yang, 07.02.2022 - 23:13]
maxsaf:
Как по-казахски будет электронное правительство?
Как по-казахски будет электронное правительство?
Электрондык укимет. Elyki.kz, наверное, сайт должен быть.
Читал что когда-то был сайт посвящённый Дню города Алматы и назвали его по-казахски, almatykuni.kz. Но иностранцы, как и в случае с Miss Oral, снова всё неправильно поняли и пришлось срочно переименовывать сайт в almatyday.kz.
[Исправлено: Victor Yang, 07.02.2022 - 23:13]
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:14
Цитата:
тебе как по-старинке или на латинице?
---
А можно арабской вязью?
yudjin:
тебе как по-старинке или на латинице?
---
А можно арабской вязью?
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