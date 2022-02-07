Прогноз на 5 дней
пасмурно-11°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 96% влажность
  • Ю, 3.83 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Повторить еврея"
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43495
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 08:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давеча у нас с женой закончился срок действия ЭЦП-ключей на Егове. Зашли с ноутбука на egov.kz, чтобы перевыпустить ключи, я сделал всё, получил ключ, очередь супруги Digital ID, при распознавании лица попросил "повторить еврея"))). Семья наша интернациональная, я - казах, супруга - русско-украинско-немецких кровей, евреев вроде не было.
Читать новость

arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
744
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 08:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо вашей жене сдать кровь на ДНК, может быть они есть в генах)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8776
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 09:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думал только у меня жена молодая.
А еще и у Ильяса есть.
Или это вторая уже?
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5227
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 09:24
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласен с Ильясом! Более приличного казахского слова не нашли, кроме иегов? Самим не противно читать это слово?
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
273
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 10:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да, ограниченность мышления рулит)то, что e-gov сокращение от электронного правительства сложно понять, особенно имеющим пунктик на религии)
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5227
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 10:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:

Откуда такие познания, байтурсынчик заканчивал? В каком году?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14909
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 10:33
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И долго нам бред от этого автора читать?
Возможно, если бы не предыдущие его статьи, я бы поверил.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5227
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 11:21
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что бы воспользоваться услугами этого приложения, надо в начале скачать в комп левое приложение? Это нормально? Или уже привыкли?
Профайл
Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
621
Re: "Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 22:21
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я понимаю, что сайт имеет название Иегова(Ягве) - еврейский Бог, и что, может быть, требуется как-то походить на них, там пейсы отрастить, над

Уважаемый автор!
Перестаньте рассуждать о том, где вы не имеете никакого знания, чтобы не выглядеть также глупо, как дошкольник, рассуждающий о тайнах мироздания.
И таки да, тема этой заметки повод обратиться в техподдержку 'егова', чтоб не обрушивать ее на нервы читателя. Их еще есть кому испортить.
:lol:
Цитата:
Доктор СИЗО:
Более приличного казахского слова не нашли, кроме иегов? Самим не противно читать это слово?

После того как вы произнесли, еще как!
:-o
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15305
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:02
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Согласен с Ильясом! Более приличного казахского слова не нашли, кроме иегов? Самим не противно читать это слово

Как по-казахски будет электронное правительство?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8177
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:08
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как по-казахски будет электронное правительство?

тебе как по-старинке или на латинице? ;-)
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1417
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:11
#11
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15305
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:11
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
тебе как по-старинке или на латинице?

Надо оба варианта. А там выберем ;-)
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14909
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:12
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как по-казахски будет электронное правительство?

Электрондык укимет. Elyki.kz, наверное, сайт должен быть.
Читал что когда-то был сайт посвящённый Дню города Алматы и назвали его по-казахски, almatykuni.kz. Но иностранцы, как и в случае с Miss Oral, снова всё неправильно поняли и пришлось срочно переименовывать сайт в almatyday.kz. :lol:

[Исправлено: Victor Yang, 07.02.2022 - 23:13]
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1417
"Повторить еврея"
Отправлено: 07.02.22 - 23:14
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

тебе как по-старинке или на латинице?
---
А можно арабской вязью?
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 97, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 96
Зарегистрированные пользователи: Don Julio

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS