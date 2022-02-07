Отправлено: - 22:21

Я понимаю, что сайт имеет название Иегова(Ягве) - еврейский Бог, и что, может быть, требуется как-то походить на них, там пейсы отрастить, над

Доктор СИЗО:

Более приличного казахского слова не нашли, кроме иегов? Самим не противно читать это слово?

Цитата:Уважаемый автор!Перестаньте рассуждать о том, где вы не имеете никакого знания, чтобы не выглядеть также глупо, как дошкольник, рассуждающий о тайнах мироздания.И таки да, тема этой заметки повод обратиться в техподдержку 'егова', чтоб не обрушивать ее на нервы читателя. Их еще есть кому испортить.Цитата:После того как вы произнесли, еще как!