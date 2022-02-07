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≡ Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43495
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 11:54
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Журнал Forbes Kazakhstan и сайт Forbes.kz получили уведомление, в котором им с 10 февраля запрещают публиковать информацию о главе ТОО "Alina Group" Ерлике Балфанбаеве, а также о его компаниях без предварительного согласия руководства.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1415
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 15:31
#15
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Есть такая поговорка - деньги любят тишину. Вот именно ею он и руководствовался, когда говорил о запрете публикаций.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2505
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 16:09
#16
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Цитата:
lavprof:
насчет запрета публикаций,

Цитата:
alex_60:
он просто не подумал


Не думаю, человек всё заранее просчитывает - как юрист преподнёс его: - ЕДИНСТВЕННОЕ интервью за 30 лет - и сразу интрига образовалась - кто, откуда, и так далее: может это способ пропиариться, кстати весьма нестандартный: - ну что там его какие то "жалкие" ( по сравнению с родичами) 125 лямов, а так его имя стало на слуху, ведь до этого он был,как говориться: - широко известным в узком кругу.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2505
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 16:17
#17
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Цитата:
drakon:
политическая?


Насчёт этого точно не знаю: вроде Ленин говорил об этом про Зановьева или Каутского, но точно знаю что Троцкий работал Народным Комиссаром Рев.Воен.Совета Республики и кажеться ещё возглавлял Рев.Трибунал.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2505
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 18:45
#18
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
деньги любят тишину


Больше к банкирам подходит. Коммерсанты, предприниматели - эти в криках, скандалах, производственном мате и прочих прелестях производства.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
619
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 21:31
#19
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Ктото яхты или фатеры в Ландонах покупает, а ктото желает блаж свою по другому деньги на ветер пустить.
Их, богатых, не поймешь.
У их свои причуды.
Наймет абалкатов, и айда судицца, покуда деньги не закончаться на этот каприз.
Цитата:
Доктор СИЗО:
желание очернять нашу казахстанскую демократию и наши достижения.

Доктер, ты и сам справляешься, без посторонней помощи. Одна афера с мусорными баками, чего стоит...
:lol:
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