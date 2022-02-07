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≡ Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт костанайского лыжника
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43495
Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт костанайского лыжника
Отправлено: 07.02.22 - 20:10
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Первыми на старт вышли лыжники, соревновавшиеся в скиатлоне на 30 км. Казахстан в этом виде представляли мастера спорта международного класса Виталий Пухкало из Костаная и Евгений Величко из Щучинска.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15656
Re: Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт...
Отправлено: 07.02.22 - 20:10
#1
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устаревшая информация.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
154
Re: Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт...
Отправлено: 07.02.22 - 20:14
#2
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Интересно, откуда вы берете данные. Уже в 10,30 нашего времени у России была 2-я золотая медаль. А вы статью размещаете в 19.50.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5226
Re: Пекин-2022. Крушение медальных надежд и первый старт...
Отправлено: 07.02.22 - 20:18
#3
Комментарий удален модератором.
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