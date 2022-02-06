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≡ Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43495
Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 11:41
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Колонки - сплошь морализаторство. И сам я грешу таким, каюсь. Но кто устоит перед возможностью встать на трибуну и сказать, что он думает про наш грешный мир? Это ведь тоже власть. Донося свои мысли до, по сути, безликой публики, колумнист считает, что его-то мнение важно.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4740
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 06.02.22 - 23:09
#15
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Цитата:
abaika95:
стали обижаться

а вы где видите в статье обиду? по-моему, вообще нет. Но есть самоирония.
Или коммент из области "Баба -яга против!"?))))

ЗЫ: И зря считаете, что "дожили". Полагаю, вам еще "жить и жить" ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12016
Re: Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 07.02.22 - 20:03
#16
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Цитата:
Алиса:
а вы где видите в статье обиду? по-моему, вообще нет. Но есть самоирония.

Ну да такая самоирония что модерация срочно сняла с меня ПП на ровном месте))))
Обида обида) причем мелкая
Цитата:
Алиса:
ЗЫ: И зря считаете, что "дожили". Полагаю, вам еще "жить и жить

Это был фразеологизм)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5226
Арсений СТАКАНОВ: Мысли, надутые вентилятором
Отправлено: 07.02.22 - 20:21
#17
Комментарий проходит проверку.
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