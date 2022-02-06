Отправлено: - 20:03

Алиса:

а вы где видите в статье обиду? по-моему, вообще нет. Но есть самоирония.

Алиса:

ЗЫ: И зря считаете, что "дожили". Полагаю, вам еще "жить и жить

Цитата:Ну да такая самоирония что модерация срочно сняла с меня ПП на ровном месте))))Обида обида) причем мелкаяЦитата:Это был фразеологизм)