Прогноз на 5 дней
пасмурно-12°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 14 из 14«1...121314
Ответить Новый топик
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15656
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 19:44
#196
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
между тем
Россияне впервые в истории выиграли медаль в прыжках с трамплина на Олимпиаде
Российские лыжники завоевали серебро в прыжках с трамплина
Сборная России в составе Ирмы Махини, Данила Садреева,
Ирины Аввакумовой и Евгения Климова завоевала серебро в командном турнире
победила Словения.
у них кстати вторая золотая в прыжках с трамплина.

[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 20:00]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15656
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 19:51
#197
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересный финал в шорттреке
1000 м,
три китайца и два венгра с разными паспортами.
два китайца сносят двух венгров,
побеждает третий китаец...
но с венгерским паспортом.

мужчины
1. Шаолинь Шандор Лю (Венгрия)
2.энь Цзывэй (Китай)
3. Вэньлун (Китай)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15656
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 19:55
#198
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Швеция – 3-0-0 (3)
2. Россия – 2-3-2 (7)
3. Нидерланды – 2-2-1 (5)
4. Китай – 2-2-0 (4)
5. Германия – 2-1-0 (3)
6. Норвегия – 2-0-2 (4)
7. Словения – 2-0-1 (3)
8. Италия – 1-3-1 (5)
9. Канада – 1-1-4 (6)
10. Япония – 1-1-2 (4)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15656
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 20:04
#199
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тут триллер в шорттреке,
Венгерский спортсмен Шандор Шаолинь Лю лишился золотой медали
в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Пекине.
Он пришел к финишу первым и уже отмечал победу с тренерским штабом,
когда судьи дали ему желтую карточку за нарушение правил во время забега.
В итоге венгерский спортсмен «упал» на последнее место.
Благодаря решению арбитров на первое место поднялся китаец Жэнь Цзывэй,
вслед за ним расположился его соотечественник Ли Вэньлун.
Третье место занял Шаоанг Лю (Венгрия),
который приходится родным братом Шандору Шаолиню Лю.

[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 20:06]
Профайл
Страница 14 из 14«1...121314
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Доктор СИЗО, alex_60, elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS