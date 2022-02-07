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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8172
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 15:02
#181
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Пусть намажут лыжи боярышником и по 0,5 литра вовнутрь примут!

это вчкушке помогает обычно ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24187
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 15:05
#182
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Да здравстует, Россия!!!... :lol: :oops: :-)
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5220
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 15:09
#183
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Цитата:
drakon:

Алла ак бар! 8-) :-o :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15650
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 16:37
#184
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1. Дениз Херманн 🇩🇪
2. Анаис Шевалье-Буше 🇫🇷
3. Марте Ульсбю-Ройселанн 🇳🇴

Кристина Резцова в одном точном выстреле от медали – в индивидуальной гонке она промахнулась дважды на третьем рубеже. Если бы промах был один, она бы влетела на пьедестал.
не получилось немного.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
273
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 16:39
#185
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Цитата:
alex_60:
не получилось немного

да, следили за трансляцией, обидно, могла
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15650
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:25
#186
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на этот момент

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Швеция – 3-0-0 (3)
2. Россия – 2-2-2 (6)
3. Нидерланды – 2-1-1 (4)
4. Германия – 2-1-0 (3)
5. Норвегия – 2-0-2 (4)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15650
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:30
#187
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есть и недовольные

//В Норвегии возмутились победой Большунова на Олимпиаде//
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15650
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:32
#188
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и такие недовольные

//В Канаде призвали отказаться от фигурного катания на Олимпиаде из-за России
Канадская журналистка телеканала CBC Sports Сара Дженкинс
призвала убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России//
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
273
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:51
#189
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Цитата:
alex_60:
убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России

:lol: :lol: :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2801
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:56
#190
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Панда - символ олимпиады и национальный символ Китая!
У Китая монополия на панд!
Поразительно, все панды в мире принадлежат Китаю!
Китайцы отдают медведей в зоопарки и нацпарки других стран в аренду (на 10 лет за 1 млн долларов. Исключение Россия - 2 панды на 15 лет за 130 млн рублей).
Потомство, если таковое случится с арендными животными, также принадлежит Китаю.
Уметь надо так устроить! :-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24187
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 18:04
#191
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Кто из мпдераторов пропустил
коммент 183, Доктора СИЗО?
С призыврм к священной войне... 8-) :-o
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5220
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 18:21
#192
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2505
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 18:41
#193
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Цитата:
drakon:
С призыврм к священной войне


Нет, в чистом виде, он переводиться : - "Аллах- Велик", и не более. Просто он часто употребляется боевиками, "шахидами": - идя на "дело" или бросаясь в бой, они же мусульмане, выкрикивали эту фразу для придания себе уверенности и силы. Примерно как, католики: - "..с нами Бог.."
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
894
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 18:50
#194
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Цитата:
drakon:
Кто из мпдераторов пропустил коммент 183, Доктора СИЗО?

Пожалуйста, с вопросами - в ветку Вопросы редакции и сообществу. просто потому, что здесь я могу не увидеть и не ответить. А там - обязательно увижу и отвечу.
Цитата:
drakon:
С призыврм к священной войне...

Эта фраза не является призывом к войне. Так что модератор принял правильное решение.
ACROS:
Нет, в чистом виде, он переводиться : - "Аллах- Велик", и не более
Спасибо за разъяснение. Но далее сообщения, которые не относятся к теме ветки, будем удалять.
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