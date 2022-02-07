Отправлено: - 16:09

lavprof:

насчет запрета публикаций,

alex_60:

он просто не подумал

Цитата:Цитата:Не думаю, человек всё заранее просчитывает - как юрист преподнёс его: - ЕДИНСТВЕННОЕ интервью за 30 лет - и сразу интрига образовалась - кто, откуда, и так далее: может это способ пропиариться, кстати весьма нестандартный: - ну что там его какие то "жалкие" ( по сравнению с родичами) 125 лямов, а так его имя стало на слуху, ведь до этого он был,как говориться: - широко известным в узком кругу.