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Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43494
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 10:44
Я задумался, как противостоять этой системе законными методами? Газетными публикациями их не проймешь, взывать к совести бесполезно ввиду ее отсутствия. Решил поставить тепловой счетчик. Выбрал фирму, созвонился, узнал расценки, сроки.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8468
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 13:01
Цитата:
Ну вот ,получается ещё за горячую воду счёт.
А если котел поставите,то неплохо экономить будете на горячей воде.
Alehander:
Разбор горячей воды идет отсюда же из отопления. Только через отдельный счетчик.
Разбор горячей воды идет отсюда же из отопления. Только через отдельный счетчик.
Ну вот ,получается ещё за горячую воду счёт.
А если котел поставите,то неплохо экономить будете на горячей воде.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8775
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 13:04
20 градусов..
Аж холод пробирает..
В частном прохладно заметил.
По мне то уж лучше теплее, пусть даже и дороже, при 23х зимой обогреватель включаем, если обрыв где то или еще что то, и газ..
Аж холод пробирает..
В частном прохладно заметил.
По мне то уж лучше теплее, пусть даже и дороже, при 23х зимой обогреватель включаем, если обрыв где то или еще что то, и газ..
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 13:17
Цитата:
Так как горячая вода из тех же труб, а не из отдельной, то не дорого выходит. Примерно куб в месяц расход у нас.
Добринцофф:
Ну вот ,получается ещё за горячую воду счёт.
Ну вот ,получается ещё за горячую воду счёт.
Так как горячая вода из тех же труб, а не из отдельной, то не дорого выходит. Примерно куб в месяц расход у нас.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1203
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 14:59
Цитата:
Горячая вода тоже из одного котла со вторичного теплообменника. Только нужно обязательно ставить фильтры очищающие и смягчающие, тогда теплообменник служит намного дольше.
Добринцофф:
А как у вас с горячей водой?
А как у вас с горячей водой?
Горячая вода тоже из одного котла со вторичного теплообменника. Только нужно обязательно ставить фильтры очищающие и смягчающие, тогда теплообменник служит намного дольше.
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 15:26
Там по Топоркова вроде газ тянули, надо было потерпеть, возможно скоро подключат, вместо счётчика купить котел. На газу экономия очень большая, я оплачиваю совсем мало для моих двести сорок метров.
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 15:59
Цитата:
Да уже три года как трубы возле дома. Но не дешево это подключать. Бесплатно они не подключат. Проект надо. Около 300 тысяч. Потом котел - 150, потом надо переделать отопление, выстроить дымоход, и вентиляцию. На данный момент, я посчитал что так дешевле. Со временем накоплю и подключу. Но с оглядкой на Жанаозен. А ну, как поднимут опять цены на газ?
сайлау курманов:
Там по Топоркова вроде газ тянули
Там по Топоркова вроде газ тянули
Да уже три года как трубы возле дома. Но не дешево это подключать. Бесплатно они не подключат. Проект надо. Около 300 тысяч. Потом котел - 150, потом надо переделать отопление, выстроить дымоход, и вентиляцию. На данный момент, я посчитал что так дешевле. Со временем накоплю и подключу. Но с оглядкой на Жанаозен. А ну, как поднимут опять цены на газ?
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 16:20
Я смотрю вы очень хороший человек, экономный, хозяйственный, хочу пригласить вас на дегустацию самогона по новым рецептам. На личку скиньте номер ватцап
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2682
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 16:28
Цитата:
Встретились два спортсмена...
сайлау курманов:
хочу пригласить вас на дегустацию самогона по новым рецептам
хочу пригласить вас на дегустацию самогона по новым рецептам
Встретились два спортсмена...
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 16:39
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 807
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 18:42
Цитата:
Подключиться к газу это пол дела. За обслуживание газопровода доблестный трансаймак лупит не по детски. За 30 м трубопровода, который проложен в земле 160 тыс платил, а в этом году уже 190 тыс просят, как будто они его выкапывают каждый месяц для обслуживания и закапывают снова. Вот думаю куда бы на них стукануть, пока не подавились
Alehander:
Подключиться к газу это пол дела. За обслуживание газопровода доблестный трансаймак лупит не по детски. За 30 м трубопровода, который проложен в земле 160 тыс платил, а в этом году уже 190 тыс просят, как будто они его выкапывают каждый месяц для обслуживания и закапывают снова. Вот думаю куда бы на них стукануть, пока не подавились
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