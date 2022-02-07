Прогноз на 5 дней
пасмурно-10°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43494
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 10:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я задумался, как противостоять этой системе законными методами? Газетными публикациями их не проймешь, взывать к совести бесполезно ввиду ее отсутствия. Решил поставить тепловой счетчик. Выбрал фирму, созвонился, узнал расценки, сроки.
Читать новость

Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8468
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 13:01
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Разбор горячей воды идет отсюда же из отопления. Только через отдельный счетчик.

Ну вот ,получается ещё за горячую воду счёт.
А если котел поставите,то неплохо экономить будете на горячей воде.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8775
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 13:04
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
20 градусов..
Аж холод пробирает..
В частном прохладно заметил.
По мне то уж лучше теплее, пусть даже и дороже, при 23х зимой обогреватель включаем, если обрыв где то или еще что то, и газ..
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
185
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 13:17
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Ну вот ,получается ещё за горячую воду счёт.

Так как горячая вода из тех же труб, а не из отдельной, то не дорого выходит. Примерно куб в месяц расход у нас.
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1203
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 14:59
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А как у вас с горячей водой?

Горячая вода тоже из одного котла со вторичного теплообменника. Только нужно обязательно ставить фильтры очищающие и смягчающие, тогда теплообменник служит намного дольше.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5087
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 15:26
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там по Топоркова вроде газ тянули, надо было потерпеть, возможно скоро подключат, вместо счётчика купить котел. На газу экономия очень большая, я оплачиваю совсем мало для моих двести сорок метров.
Профайл Посетить вебсайт
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
185
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 15:59
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Там по Топоркова вроде газ тянули

Да уже три года как трубы возле дома. Но не дешево это подключать. Бесплатно они не подключат. Проект надо. Около 300 тысяч. Потом котел - 150, потом надо переделать отопление, выстроить дымоход, и вентиляцию. На данный момент, я посчитал что так дешевле. Со временем накоплю и подключу. Но с оглядкой на Жанаозен. А ну, как поднимут опять цены на газ?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5087
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 16:20
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я смотрю вы очень хороший человек, экономный, хозяйственный, хочу пригласить вас на дегустацию самогона по новым рецептам. На личку скиньте номер ватцап
Профайл Посетить вебсайт
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2682
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 16:28
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
хочу пригласить вас на дегустацию самогона по новым рецептам

Встретились два спортсмена...

Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
185
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 16:39
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

[img][/img]

[Исправлено: Alehander, 07.02.2022 - 16:44]
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
807
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 18:42
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:

Подключиться к газу это пол дела. За обслуживание газопровода доблестный трансаймак лупит не по детски. За 30 м трубопровода, который проложен в земле 160 тыс платил, а в этом году уже 190 тыс просят, как будто они его выкапывают каждый месяц для обслуживания и закапывают снова. Вот думаю куда бы на них стукануть, пока не подавились
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS