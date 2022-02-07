Отправлено: - 18:50

drakon:

Кто из мпдераторов пропустил коммент 183, Доктора СИЗО?

drakon:

С призыврм к священной войне...

Цитата:Пожалуйста, с вопросами - в ветку Вопросы редакции и сообществу. просто потому, что здесь я могу не увидеть и не ответить. А там - обязательно увижу и отвечу.Цитата:Эта фраза не является призывом к войне. Так что модератор принял правильное решение.Нет, в чистом виде, он переводиться : - "Аллах- Велик", и не болееСпасибо за разъяснение. Но далее сообщения, которые не относятся к теме ветки, будем удалять.