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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24187
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 18:13
#6736
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Цитата:
alex_60:
что,отпустили?

Это, приходил - почтальон... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15650
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 18:19
#6737
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Цитата:
drakon:
Это, приходил - почтальон...


а,коллега твой.
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Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5220
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 18:35
#6738
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Цитата:
drakon:

А где корефан твой, второй немец? К нему тоже ряд вопросов имеется....
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24187
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 18:40
#6739
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Цитата:
Доктор СИЗО:
А где корефан твой, второй немец?

На работе, человек... :lol: :oops:
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