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Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8172
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 15:02
Цитата:
это вчкушке помогает обычно
Доктор СИЗО:
Пусть намажут лыжи боярышником и по 0,5 литра вовнутрь примут!
Пусть намажут лыжи боярышником и по 0,5 литра вовнутрь примут!
это вчкушке помогает обычно
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 15:05
Да здравстует, Россия!!!...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 15:09
Цитата:
Алла ак бар!
drakon:
Алла ак бар!
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 16:37
1. Дениз Херманн 🇩🇪
2. Анаис Шевалье-Буше 🇫🇷
3. Марте Ульсбю-Ройселанн 🇳🇴
Кристина Резцова в одном точном выстреле от медали – в индивидуальной гонке она промахнулась дважды на третьем рубеже. Если бы промах был один, она бы влетела на пьедестал.
не получилось немного.
2. Анаис Шевалье-Буше 🇫🇷
3. Марте Ульсбю-Ройселанн 🇳🇴
Кристина Резцова в одном точном выстреле от медали – в индивидуальной гонке она промахнулась дважды на третьем рубеже. Если бы промах был один, она бы влетела на пьедестал.
не получилось немного.
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 16:39
Цитата:
да, следили за трансляцией, обидно, могла
alex_60:
не получилось немного
не получилось немного
да, следили за трансляцией, обидно, могла
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:25
на этот момент
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Швеция – 3-0-0 (3)
2. Россия – 2-2-2 (6)
3. Нидерланды – 2-1-1 (4)
4. Германия – 2-1-0 (3)
5. Норвегия – 2-0-2 (4)
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Швеция – 3-0-0 (3)
2. Россия – 2-2-2 (6)
3. Нидерланды – 2-1-1 (4)
4. Германия – 2-1-0 (3)
5. Норвегия – 2-0-2 (4)
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:30
есть и недовольные
//В Норвегии возмутились победой Большунова на Олимпиаде//
//В Норвегии возмутились победой Большунова на Олимпиаде//
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:32
и такие недовольные
//В Канаде призвали отказаться от фигурного катания на Олимпиаде из-за России
Канадская журналистка телеканала CBC Sports Сара Дженкинс
призвала убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России//
//В Канаде призвали отказаться от фигурного катания на Олимпиаде из-за России
Канадская журналистка телеканала CBC Sports Сара Дженкинс
призвала убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России//
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:51
Цитата:
alex_60:
убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России
убрать фигурное катание из программы Олимпийских игр из-за доминирования России
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2801
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 17:56
Панда - символ олимпиады и национальный символ Китая!
У Китая монополия на панд!
Поразительно, все панды в мире принадлежат Китаю!
Китайцы отдают медведей в зоопарки и нацпарки других стран в аренду (на 10 лет за 1 млн долларов. Исключение Россия - 2 панды на 15 лет за 130 млн рублей).
Потомство, если таковое случится с арендными животными, также принадлежит Китаю.
Уметь надо так устроить!
У Китая монополия на панд!
Поразительно, все панды в мире принадлежат Китаю!
Китайцы отдают медведей в зоопарки и нацпарки других стран в аренду (на 10 лет за 1 млн долларов. Исключение Россия - 2 панды на 15 лет за 130 млн рублей).
Потомство, если таковое случится с арендными животными, также принадлежит Китаю.
Уметь надо так устроить!
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 18:04
Кто из мпдераторов пропустил
коммент 183, Доктора СИЗО?
С призыврм к священной войне...
коммент 183, Доктора СИЗО?
С призыврм к священной войне...
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 18:21
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2505
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 18:41
Цитата:
Нет, в чистом виде, он переводиться : - "Аллах- Велик", и не более. Просто он часто употребляется боевиками, "шахидами": - идя на "дело" или бросаясь в бой, они же мусульмане, выкрикивали эту фразу для придания себе уверенности и силы. Примерно как, католики: - "..с нами Бог.."
drakon:
С призыврм к священной войне
С призыврм к священной войне
Нет, в чистом виде, он переводиться : - "Аллах- Велик", и не более. Просто он часто употребляется боевиками, "шахидами": - идя на "дело" или бросаясь в бой, они же мусульмане, выкрикивали эту фразу для придания себе уверенности и силы. Примерно как, католики: - "..с нами Бог.."
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 894
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 18:50
Цитата:
Пожалуйста, с вопросами - в ветку Вопросы редакции и сообществу. просто потому, что здесь я могу не увидеть и не ответить. А там - обязательно увижу и отвечу.
Цитата:
Эта фраза не является призывом к войне. Так что модератор принял правильное решение.
ACROS:
Нет, в чистом виде, он переводиться : - "Аллах- Велик", и не более
Спасибо за разъяснение. Но далее сообщения, которые не относятся к теме ветки, будем удалять.
drakon:
Кто из мпдераторов пропустил коммент 183, Доктора СИЗО?
Кто из мпдераторов пропустил коммент 183, Доктора СИЗО?
Пожалуйста, с вопросами - в ветку Вопросы редакции и сообществу. просто потому, что здесь я могу не увидеть и не ответить. А там - обязательно увижу и отвечу.
Цитата:
drakon:
С призыврм к священной войне...
С призыврм к священной войне...
Эта фраза не является призывом к войне. Так что модератор принял правильное решение.
ACROS:
Нет, в чистом виде, он переводиться : - "Аллах- Велик", и не более
Спасибо за разъяснение. Но далее сообщения, которые не относятся к теме ветки, будем удалять.
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