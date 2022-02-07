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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 449 из 449«1...447448449
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Куратор темы: drakon
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 16:09
#6721
Комментарий удален модератором.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24184
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 16:15
#6722
Комментарий удален модератором.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 16:20
#6723
Комментарий удален модератором.
Профайл
Доктор СИЗО
§ Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5218
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 16:26
#6724
Комментарий удален модератором.
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15647
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 16:29
#6725
Комментарий удален модератором.
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24184
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 16:30
#6726
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Оооо, звонок в дверь.
Прощайте... :lol: :-o
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 16:34
#6727
Комментарий удален модератором.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
272
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 16:36
#6728
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Цитата:
дело принято на рассмотрение

очередная серия "Фантастические врали и места, где они обитают"))
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 16:44
#6729
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Чистая и профессиональная работа..
А теперь о погоде..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24184
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 17:13
#6730
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Цитата:
111:
А теперь о погоде..

На улице +6. Светит солнце.
Ветер, холодный, с моря... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15647
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 17:14
#6731
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Цитата:
drakon:
На улице +6. Светит солнце. Ветер, холодный, с моря..


это где?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
8775
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 17:17
#6732
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У нас сегодня минус 16 было в убаганских степях где то..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15647
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 17:18
#6733
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///Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно;
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: "Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..///

А Пушкин.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24184
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 17:19
#6734
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Цитата:
alex_60:
это где?

В деревне Штелле... :lol: ;-)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15647
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 17:22
#6735
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Цитата:
drakon:
В деревне Штелле...


что,отпустили?
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