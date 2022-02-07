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≡ Стали известны победители и призеры чемпионата Европы по футзалу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43494
Стали известны победители и призеры чемпионата Европы по футзалу
Отправлено: 07.02.22 - 15:13
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Не остались без наград чемпионата Европы и казахстанцы, выбывшие из турнира на стадии четвертьфинала. Биржан Оразов, забив в четырех матчах 7 мячей, на два гола опередил трио из сборной России.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24184
Re: Стали известны победители и призеры чемпионата Европы по...
Отправлено: 07.02.22 - 15:13
#1
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Россия, тоже - хорошо!!!... :lol:
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
744
Re: Стали известны победители и призеры чемпионата Европы по...
Отправлено: 07.02.22 - 16:04
#2
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Надо в Чемпионат Европы перейти
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
272
Re: Стали известны победители и призеры чемпионата Европы по...
Отправлено: 07.02.22 - 16:41
#3
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о, и наши красавчики, как ни крути)
Профайл
a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15647
Стали известны победители и призеры чемпионата Европы по футзалу
Отправлено: 07.02.22 - 17:11
#4
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Цитата:
arman_kst:
Надо в Чемпионат Европы перейти


а сейчас где?
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