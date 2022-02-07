Отправлено: - 15:59

сайлау курманов:

Там по Топоркова вроде газ тянули

Цитата:Да уже три года как трубы возле дома. Но не дешево это подключать. Бесплатно они не подключат. Проект надо. Около 300 тысяч. Потом котел - 150, потом надо переделать отопление, выстроить дымоход, и вентиляцию. На данный момент, я посчитал что так дешевле. Со временем накоплю и подключу. Но с оглядкой на Жанаозен. А ну, как поднимут опять цены на газ?