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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 448 из 448«1...446447448
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Куратор темы: drakon
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8677
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 20:23
#6706
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Цитата:
alex_60:
ну и что предварительно?

Я так думаю в понедельник видно будет. :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15639
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 20:26
#6707
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Цитата:
elektron:
Я так думаю в понедельник видно будет.


ночь,утро .
как все спать пойдут ,
тут дело и начнется.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24179
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 21:52
#6708
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Утром, поздно уже... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24179
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 21:52
#6709
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Для Доктора СИЗО... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24179
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 21:54
#6710
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Жалко мне - его.
Так - старается... :lol: ;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1414
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.02.22 - 22:52
#6711
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Цитата:
drakon:
Дело совсем - швах

Пациент скорее мёртв, чем жив?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
269
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 09:43
#6712
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Цитата:
drakon:
Видео, не - функционирует...

всё в норме, работает
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24179
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 15:24
#6713
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Всё, Витя. Кирдык - тебе.
Звонили из Акорды... :lol: :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5214
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 15:37
#6714
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Цитата:
drakon:

Что сказали?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24179
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 15:41
#6715
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Что сказали?

Посол РК, за мной - выехал.
Пошёл я - собираться... :lol: :-o
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5214
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 15:45
#6716
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Цитата:
Доктор СИЗО:

Ты же Витенька, открыто 3 дня издевался над Назарбаевым на форуме НГ! Отвечать тебе придется по нашим законам! Все записано, задокументировано!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5214
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 15:48
#6717
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Цитата:
drakon:

Адвоката хорошего найми, справки свои из психдиспансера тамошнего положи рядышком, держись ....
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24179
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.02.22 - 15:52
#6718
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Цитата:
Доктор СИЗО:
положи рядышком, держись ....

Всё - готово. Держусь... :lol: :-o
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