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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8172
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 15:02
#181
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Пусть намажут лыжи боярышником и по 0,5 литра вовнутрь примут!

это вчкушке помогает обычно ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24179
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 15:05
#182
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Да здравстует, Россия!!!... :lol: :oops: :-)
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5214
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 15:09
#183
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