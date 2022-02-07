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≡ Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43492
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 11:54
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Журнал Forbes Kazakhstan и сайт Forbes.kz получили уведомление, в котором им с 10 февраля запрещают публиковать информацию о главе ТОО "Alina Group" Ерлике Балфанбаеве, а также о его компаниях без предварительного согласия руководства.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5207
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 11:54
#1
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Начало положено! Победит тот, у кого толще кошелек! Будут писать с оглядкой! КАЖДУЮ ЗАПЯТУЮ НА РЕНТГЕН ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИИ ПАСКВИЛЯ ПРОСМАТРИВАТЬ!
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5207
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 12:19
#2
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Думаю, после этого грозного предупреждения, поубавится пыл у казахстанских щелкоперов, живущих припеваючи на заграничных грантах, желание очернять нашу казахстанскую демократию и наши достижения.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5207
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 12:49
#3
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Вопрос Тимуру Гафурову! Вчера на форуме разгорелся нешуточный спор. Если редакция проиграет суд по частномм иску, кто будет возмещать ущерб? Форумчанин или редакция НГ? Электрон,Дракон и другие лица, считают, что платить по иску должна только редакция НГ, пропустившая к публикации ихний комментарий! Я думаю, иначе!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1412
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 13:06
#4
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на статью 2-1 закона "О СМИ", в которой перечислены основные принципы деятельности средств массовой информации, среди них: объективность, законность, достоверность, уважение частной жизни, чести, достоинства человека и гражданина.
---
А как быть с теми, кто публикует на страницах издания недостоверную информацию, не являясь сотрудником издания? При этом издание не проверяет эту информацию. Какую ответственность несёт при этом само издание? Я думаю, многих интересует этот вопрос, ибо уже неоднократно на страницах той же "НГ" публиковалась лживая и порочащая других информация клеветнического характера.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
893
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 13:44
#5
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Если редакция проиграет суд по частномм иску, кто будет возмещать ущерб?

Вопросы редакции нужно задавать в специальной ветке, которая так и называется. По сути вопроса - решение суда обязательно к исполнению, если оно не обжаловано в вышестоящей инстанции. Если иск будет к редакции - будем судиться.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
893
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 13:48
#6
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я думаю, многих интересует этот вопрос, ибо уже неоднократно на страницах той же "НГ" публиковалась лживая и порочащая других информация клеветнического характера.


Статья о клевете относится к Уголовному кодексу РК. То есть, истец должен сам доказывать в суде, что имела место именно клевета. Если истец не докажет это, вполне вероятен встречный иск от ответчика.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24173
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 13:51
#7
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Электрон,Дракон и другие лица, считают, что платить по иску должна только редакция

Доктор, уже тут, с твоей стороны, нелостоверная информация. Врёшь, как всегда... :lol: :-o
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5207
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 14:13
#8
Комментарий проходит проверку.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2500
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 14:20
#9
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Цитата:
drakon:
Врёшь, как всегда...


Вы, алекс, доктор и Я - наверное из одного, примерно, поколения, лучше скажите, как в наши юные времена говаривали, так будет ему понятней и доступней: - "..п.....ь, как Троцкий..."
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2500
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 14:23
#10
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Цитата://Говорят, что он бизнесмен, который сделал себя сам в отличие от других бизнесменов//

Шпилька, надо думать, в свете последних, январских событии, в адрес: - дочек, зятьёв, сватов, внуков, племянников, сына одноклассника, и прочих родоплеменных родичей.
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