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≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8170
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 09:53
#166
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Цитата:
alex_60:
а замену сделать испугались.

наверное на 100% не были уверены в парах... все-таки отрыв был всего в 3 балла.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
268
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 09:59
#167
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Цитата:
111:
И надо этим гордиться?

думаю сам спортсмен доволен тем, что и до финиша добрался, и не последний) а то, что обошел Клебо это уже СМИ, надо ж хоть что-то положительное)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5207
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 10:28
#168
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Цитата:
yudjin:

Прочитал интервью лыжника казахстанца, и сразу десяток пословиц вспомнил. Интересно, на какое место он рассчитывал?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8170
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 10:57
#169
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Чемпионы!
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5207
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 11:25
#170
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Цитата:
yudjin:

Который из них чемпион?
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5207
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 12:30
#171
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Меня волнует следуещее! Уже придумали название нового штамма короновируса, которое развезут олимпийцы по своим странам?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
268
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 13:13
#172
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Цитата:
Доктор СИЗО:
Который из них чемпион?

вся команда)
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5207
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 13:27
#173
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Не внушают доверия чемпионы! Покрепче людей надо было пригласить!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15636
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 13:37
#174
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Цитата:
lavprof:
вся команда)


ну зачем вы выдаете военные секреты?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
268
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 14:05
#175
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Цитата:
alex_60:
ну зачем?

пусть завидует) хотя я не понимаю этого, мне кажется любой адекватный житель "постсоветов" радуется успехам ребят из бывших союзных республик) Болеем за всех своих) Печально, что для некоторых свои это маленькая обособленная кучка)

Цитата:
yudjin: Расписание на 7 февраля, понедельник

А время наше?) Запустить iptv-плеер, посмотреть)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15636
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 14:18
#176
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Цитата:
lavprof:
для некоторых свои это маленькая обособленная кучка)


это просто озлобленные люди по жизни.
или такой случай, но тут другое немного,
когда Валиева выступала с короткой программой,
после ее окончания все команды участники встали и начали аплодировать.
девять команд.
только одна команда не встала и молча сидела.
им запрещено. под страхом наказания.
можете догадаться какая.

[Исправлено: alex_60, 07.02.2022 - 14:18]
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