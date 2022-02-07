Отправлено: - 13:48

Уже не ваш земляк:

Я думаю, многих интересует этот вопрос, ибо уже неоднократно на страницах той же "НГ" публиковалась лживая и порочащая других информация клеветнического характера.

Цитата:Статья о клевете относится к Уголовному кодексу РК. То есть, истец должен сам доказывать в суде, что имела место именно клевета. Если истец не докажет это, вполне вероятен встречный иск от ответчика.