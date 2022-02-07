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Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43492
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 11:54
Журнал Forbes Kazakhstan и сайт Forbes.kz получили уведомление, в котором им с 10 февраля запрещают публиковать информацию о главе ТОО "Alina Group" Ерлике Балфанбаеве, а также о его компаниях без предварительного согласия руководства.
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Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 11:54
Начало положено! Победит тот, у кого толще кошелек! Будут писать с оглядкой! КАЖДУЮ ЗАПЯТУЮ НА РЕНТГЕН ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИИ ПАСКВИЛЯ ПРОСМАТРИВАТЬ!
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 12:19
Думаю, после этого грозного предупреждения, поубавится пыл у казахстанских щелкоперов, живущих припеваючи на заграничных грантах, желание очернять нашу казахстанскую демократию и наши достижения.
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 12:49
Вопрос Тимуру Гафурову! Вчера на форуме разгорелся нешуточный спор. Если редакция проиграет суд по частномм иску, кто будет возмещать ущерб? Форумчанин или редакция НГ? Электрон,Дракон и другие лица, считают, что платить по иску должна только редакция НГ, пропустившая к публикации ихний комментарий! Я думаю, иначе!
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1412
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 13:06
на статью 2-1 закона "О СМИ", в которой перечислены основные принципы деятельности средств массовой информации, среди них: объективность, законность, достоверность, уважение частной жизни, чести, достоинства человека и гражданина.
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А как быть с теми, кто публикует на страницах издания недостоверную информацию, не являясь сотрудником издания? При этом издание не проверяет эту информацию. Какую ответственность несёт при этом само издание? Я думаю, многих интересует этот вопрос, ибо уже неоднократно на страницах той же "НГ" публиковалась лживая и порочащая других информация клеветнического характера.
---
А как быть с теми, кто публикует на страницах издания недостоверную информацию, не являясь сотрудником издания? При этом издание не проверяет эту информацию. Какую ответственность несёт при этом само издание? Я думаю, многих интересует этот вопрос, ибо уже неоднократно на страницах той же "НГ" публиковалась лживая и порочащая других информация клеветнического характера.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 893
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 13:44
Цитата:
Вопросы редакции нужно задавать в специальной ветке, которая так и называется. По сути вопроса - решение суда обязательно к исполнению, если оно не обжаловано в вышестоящей инстанции. Если иск будет к редакции - будем судиться.
Доктор СИЗО:
Если редакция проиграет суд по частномм иску, кто будет возмещать ущерб?
Если редакция проиграет суд по частномм иску, кто будет возмещать ущерб?
Вопросы редакции нужно задавать в специальной ветке, которая так и называется. По сути вопроса - решение суда обязательно к исполнению, если оно не обжаловано в вышестоящей инстанции. Если иск будет к редакции - будем судиться.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 893
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 13:48
Цитата:
Статья о клевете относится к Уголовному кодексу РК. То есть, истец должен сам доказывать в суде, что имела место именно клевета. Если истец не докажет это, вполне вероятен встречный иск от ответчика.
Уже не ваш земляк:
Я думаю, многих интересует этот вопрос, ибо уже неоднократно на страницах той же "НГ" публиковалась лживая и порочащая других информация клеветнического характера.
Я думаю, многих интересует этот вопрос, ибо уже неоднократно на страницах той же "НГ" публиковалась лживая и порочащая других информация клеветнического характера.
Статья о клевете относится к Уголовному кодексу РК. То есть, истец должен сам доказывать в суде, что имела место именно клевета. Если истец не докажет это, вполне вероятен встречный иск от ответчика.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24173
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 13:51
Цитата:
Доктор, уже тут, с твоей стороны, нелостоверная информация. Врёшь, как всегда...
Доктор СИЗО:
Электрон,Дракон и другие лица, считают, что платить по иску должна только редакция
Электрон,Дракон и другие лица, считают, что платить по иску должна только редакция
Доктор, уже тут, с твоей стороны, нелостоверная информация. Врёшь, как всегда...
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 14:13
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2500
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 14:20
Цитата:
Вы, алекс, доктор и Я - наверное из одного, примерно, поколения, лучше скажите, как в наши юные времена говаривали, так будет ему понятней и доступней: - "..п.....ь, как Троцкий..."
drakon:
Врёшь, как всегда...
Врёшь, как всегда...
Вы, алекс, доктор и Я - наверное из одного, примерно, поколения, лучше скажите, как в наши юные времена говаривали, так будет ему понятней и доступней: - "..п.....ь, как Троцкий..."
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2500
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 14:23
Цитата://Говорят, что он бизнесмен, который сделал себя сам в отличие от других бизнесменов//
Шпилька, надо думать, в свете последних, январских событии, в адрес: - дочек, зятьёв, сватов, внуков, племянников, сына одноклассника, и прочих родоплеменных родичей.
Шпилька, надо думать, в свете последних, январских событии, в адрес: - дочек, зятьёв, сватов, внуков, племянников, сына одноклассника, и прочих родоплеменных родичей.
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