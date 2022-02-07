Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...

Отправлено: - 13:04

20 градусов..

Аж холод пробирает..

В частном прохладно заметил.

По мне то уж лучше теплее, пусть даже и дороже, при 23х зимой обогреватель включаем, если обрыв где то или еще что то, и газ..