Отправлено: - 10:57

5555:

Все просто. Я не в курс как у вас разводка в квартиру заходит. Но у меня в однушке идет 3 стояка. Соотвественно мне не 95 тыс. платить за установку, а 285 тыс (что при площади в 30 кв. м это оплата за 3 года)

Цитата:Про квартиру никто не говорит - там ставятся общедомовые счетчики. Индивидуальные в МКД тоже имеют свои нюансы и несправедливое распределение в зависимости от расположения квартиры и потребностей хозяев.А вообще центральное отопление в частном доме - как-то не особо эффективно, я думаю.