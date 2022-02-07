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≡ Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43492
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 11:54
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Журнал Forbes Kazakhstan и сайт Forbes.kz получили уведомление, в котором им с 10 февраля запрещают публиковать информацию о главе ТОО "Alina Group" Ерлике Балфанбаеве, а также о его компаниях без предварительного согласия руководства.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5204
Re: Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о...
Отправлено: 07.02.22 - 11:54
#1
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Начало положено! Победит тот, у кого толще кошелек! Будут писать с оглядкой! КАЖДУЮ ЗАПЯТУЮ НА РЕНТГЕН ПЕРЕД ПУБЛИКАЦИИ ПАСКВИЛЯ ПРОСМАТРИВАТЬ!
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5204
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 12:19
#2
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5204
Казахстанский миллионер Балфанбаев запретил Forbes писать о нём и о его компании без разрешения
Отправлено: 07.02.22 - 12:49
#3
Комментарий проходит проверку.
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