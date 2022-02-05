Отправлено: - 09:23

Уже не ваш земляк:

Я просто не понимаю

Уже не ваш земляк:

лучше о Рудном поговорим?

[Исправлено: Skeptic, 07.02.2022 - 09:24]

Цитата:Чтобы понимать простые вещи, надо мыслить немного шире и, как в данном конкретном случае, знать историю...Цитата:Я о Рудном и говорю. И сам живу в Рудном. И в статье речь о Рудном и о его акимах.А про ходули и шляпы - для того, чтобы вы поняли, что "не сразу Москва строилась". Европейцам, для того чтобы подняться до современного уровня культуры, понадобилось не одно столетие. Ходули им нужны были потому, что в обычной обуви невозможно было передвигаться по улицам городов, залитых помоями, которые жители выливали прямо из окон. И шляпы широкополые нужны были, чтобы от этих потоков закрывать не только голову, но и всё тело. Вы не знали? Теперь знаете.И только после того, как население Европы стали буквально выкашивать эпидемии, после того, как власть поняла причины этих эпидемий, там стали наводить порядок и чистоту. И не увещеваниями, а страхом наказания. В том числе и доносами. Сосед, "настучавший" на неряшливого соседа, получал плюшки, а провинившийся - наказывался. Вот и вся причина культурности современных европейцев. На страхе перед наказанием она и сейчас там держится. Просто это у них уже в генах сидит и не воспринимается, как насилие над личностью. По принципу "свобода, это осознанная необходимость".