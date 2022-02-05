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Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43492
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 05.02.22 - 09:51
На самом деле, чтобы человек почувствовал себя хозяином своего дома, двора, города, страны, необходимо не только требовать с него соблюдения порядка, но и дать ему право этот порядок наводить. Надо уходить от КПСС-Нуротановской методы руководства по принципу «я начальник – ты дурак!».
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Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 12:46
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8677
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 12:46
,,Мы любим ссылаться на Европу. Типа – там порядок… Грязи там, конечно, тоже хватает на улицах, но того порядка, который там есть, в Европе добились исключительно страхом наказания. Никто там время на воспитание сознательности не тратил никогда. Через кошелёк всё до всех доходит значительно быстрее.,,
Тут с Серым согласен на все 100. Не кошельком, а воспитанием отличается жизнь и её качество.
Простой пример, тот же Египет. В отеле, куда мы обычно отдыхаем до пандемии было процентов 20-30% из России. Последний отпуск из за пандемии уже 70% было. Не хочу никого предосуждать, не все конечно, но многие ведут себя откровенно говоря не воспитанно. Персонал в напряге и говорит только о проблемах. Те же русскоязычные из других стран, ведут себя в большей массе адекватно. Так что не кошелёк, а именно воспитание влияет, на то кем тот или иной человек станет. И как он себявести будет
Тут с Серым согласен на все 100. Не кошельком, а воспитанием отличается жизнь и её качество.
Простой пример, тот же Египет. В отеле, куда мы обычно отдыхаем до пандемии было процентов 20-30% из России. Последний отпуск из за пандемии уже 70% было. Не хочу никого предосуждать, не все конечно, но многие ведут себя откровенно говоря не воспитанно. Персонал в напряге и говорит только о проблемах. Те же русскоязычные из других стран, ведут себя в большей массе адекватно. Так что не кошелёк, а именно воспитание влияет, на то кем тот или иной человек станет. И как он себявести будет
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15633
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 12:54
Цитата:
сами и ответили почему
Цитата:
так что заслуга ли акима в этом-не уверен.
гитарный то понятно в центре никого не знал
и связей у него не было.
математик протеже имел(не скажу про новую ситуацию)
тут деньги просто пошли в регионы на программы похоже,
плюс связи сработали.
ACROS:
при нынешнем акиме области, который в принципе, тоже "варяг" - намного стали больше строить жилья и ремонтировать дороги ( сужу по а/трассе "Карабутак-Рудный"), чем при бренчащем на гитаре у костра одном акиме области
при нынешнем акиме области, который в принципе, тоже "варяг" - намного стали больше строить жилья и ремонтировать дороги ( сужу по а/трассе "Карабутак-Рудный"), чем при бренчащем на гитаре у костра одном акиме области
сами и ответили почему
Цитата:
ACROS:
это поток хлынувших бюджетных денег в область при нём.
это поток хлынувших бюджетных денег в область при нём.
так что заслуга ли акима в этом-не уверен.
гитарный то понятно в центре никого не знал
и связей у него не было.
математик протеже имел(не скажу про новую ситуацию)
тут деньги просто пошли в регионы на программы похоже,
плюс связи сработали.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 8770
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 12:57
Цитата:
Там просто убирают, за нищенские деньги перелопачивают весь песок работники с трущоб..
Было бы ровно то же самое..
elektron:
. Те же русскоязычные из других стран, ведут себя в большей массе адекватно
. Те же русскоязычные из других стран, ведут себя в большей массе адекватно
Там просто убирают, за нищенские деньги перелопачивают весь песок работники с трущоб..
Было бы ровно то же самое..
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 13:02
Цитата:
Вы про ходули слышали? Зачем их придумали? А зачем в Европе когда-то были "в моде" широкополые шляпы, закрывающие человеку не только голову, но и плечи?
Сколько веков прошло с тех пор, как европейцы перестали использовать ходули и эти шляпы? И почему они перестали их использовать?
А как и почему Париж стал столицей парфюмерии, в курсе?
Серый волк:
Не штрафы делают это!!!!!!
Не штрафы делают это!!!!!!
Вы про ходули слышали? Зачем их придумали? А зачем в Европе когда-то были "в моде" широкополые шляпы, закрывающие человеку не только голову, но и плечи?
Сколько веков прошло с тех пор, как европейцы перестали использовать ходули и эти шляпы? И почему они перестали их использовать?
А как и почему Париж стал столицей парфюмерии, в курсе?
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 13:15
Цитата:
Ты ещё забыл написать:"А ещё у вас негров линчуют!"
Skeptic:
Ты ещё забыл написать:"А ещё у вас негров линчуют!"
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 19:37
Цитата:
Не имею привычки путать божий дар с яичницей и хамить собеседнику.
Мы с вами на брудершафт не пили.
Уже не ваш земляк:
Не имею привычки путать божий дар с яичницей и хамить собеседнику.
Мы с вами на брудершафт не пили.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 20:26
Цитата:
И это меня особенно радует!
Skeptic:
Мы с вами на брудершафт не пили
Мы с вами на брудершафт не пили
И это меня особенно радует!
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 21:59
Цитата:
Я рад за вас.
Легче стало?
Уже не ваш земляк:
Я рад за вас.
Легче стало?
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 06.02.22 - 23:09
Цитата:
Очень! Я просто не понимаю, зачем надо было вытаскивать на свет Божий ходули, шляпы, отсутствие канализации в Европе в средние века?!Разговор вообще-то был про то, насколько погано стало в Рудном.Или решили блеснуть знанием средневековой истории? Может, лучше о Рудном поговорим?
ПыСы. Сестра в Рудном живёт. Так она про одного акима рассказывала. У того прозвище "Буратино" было, он всё допытывался, знают ли люди, как его зовут.
Skeptic:
Легче стало?
Легче стало?
Очень! Я просто не понимаю, зачем надо было вытаскивать на свет Божий ходули, шляпы, отсутствие канализации в Европе в средние века?!Разговор вообще-то был про то, насколько погано стало в Рудном.Или решили блеснуть знанием средневековой истории? Может, лучше о Рудном поговорим?
ПыСы. Сестра в Рудном живёт. Так она про одного акима рассказывала. У того прозвище "Буратино" было, он всё допытывался, знают ли люди, как его зовут.
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 07.02.22 - 09:23
Цитата:
Чтобы понимать простые вещи, надо мыслить немного шире и, как в данном конкретном случае, знать историю...
Цитата:
Я о Рудном и говорю. И сам живу в Рудном. И в статье речь о Рудном и о его акимах.
А про ходули и шляпы - для того, чтобы вы поняли, что "не сразу Москва строилась". Европейцам, для того чтобы подняться до современного уровня культуры, понадобилось не одно столетие. Ходули им нужны были потому, что в обычной обуви невозможно было передвигаться по улицам городов, залитых помоями, которые жители выливали прямо из окон. И шляпы широкополые нужны были, чтобы от этих потоков закрывать не только голову, но и всё тело. Вы не знали? Теперь знаете.
И только после того, как население Европы стали буквально выкашивать эпидемии, после того, как власть поняла причины этих эпидемий, там стали наводить порядок и чистоту. И не увещеваниями, а страхом наказания. В том числе и доносами. Сосед, "настучавший" на неряшливого соседа, получал плюшки, а провинившийся - наказывался. Вот и вся причина культурности современных европейцев. На страхе перед наказанием она и сейчас там держится. Просто это у них уже в генах сидит и не воспринимается, как насилие над личностью. По принципу "свобода, это осознанная необходимость".
[Исправлено: Skeptic, 07.02.2022 - 09:24]
Уже не ваш земляк:
Я просто не понимаю
Я просто не понимаю
Чтобы понимать простые вещи, надо мыслить немного шире и, как в данном конкретном случае, знать историю...
Цитата:
Уже не ваш земляк:
лучше о Рудном поговорим?
лучше о Рудном поговорим?
Я о Рудном и говорю. И сам живу в Рудном. И в статье речь о Рудном и о его акимах.
А про ходули и шляпы - для того, чтобы вы поняли, что "не сразу Москва строилась". Европейцам, для того чтобы подняться до современного уровня культуры, понадобилось не одно столетие. Ходули им нужны были потому, что в обычной обуви невозможно было передвигаться по улицам городов, залитых помоями, которые жители выливали прямо из окон. И шляпы широкополые нужны были, чтобы от этих потоков закрывать не только голову, но и всё тело. Вы не знали? Теперь знаете.
И только после того, как население Европы стали буквально выкашивать эпидемии, после того, как власть поняла причины этих эпидемий, там стали наводить порядок и чистоту. И не увещеваниями, а страхом наказания. В том числе и доносами. Сосед, "настучавший" на неряшливого соседа, получал плюшки, а провинившийся - наказывался. Вот и вся причина культурности современных европейцев. На страхе перед наказанием она и сейчас там держится. Просто это у них уже в генах сидит и не воспринимается, как насилие над личностью. По принципу "свобода, это осознанная необходимость".
[Исправлено: Skeptic, 07.02.2022 - 09:24]
Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 07.02.22 - 09:35
Комментарий удален модератором.
Re: Владимир МАРТЫНОВ: О городе Рудном замолвите слово
Отправлено: 07.02.22 - 11:46
Цитата:
Да в курсе я был и до твоего экзерсиса и про ходули, и про шляпы, и про парфюм.Вот только человек раньше, как бы это сказать, был немножко тупее, и не понимал того, что от всего этого мусора большая бяка бывает. А что сейчас мешает понять это власть предержащим?! Почему сейчас должен случится БП (большой Пипец), чтобы начали вывозить мусор, да и вообще следить за порядком?! Неужели тоже только боязнь наказания? Неужели нельзя делать свою работу просто потому, что вы взялись эту работу делать?
Skeptic:
Да в курсе я был и до твоего экзерсиса и про ходули, и про шляпы, и про парфюм.Вот только человек раньше, как бы это сказать, был немножко тупее, и не понимал того, что от всего этого мусора большая бяка бывает. А что сейчас мешает понять это власть предержащим?! Почему сейчас должен случится БП (большой Пипец), чтобы начали вывозить мусор, да и вообще следить за порядком?! Неужели тоже только боязнь наказания? Неужели нельзя делать свою работу просто потому, что вы взялись эту работу делать?
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