Прогноз на 5 дней
пасмурно-13°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 78% влажность
  • В, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить Новый топик
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8170
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 09:53
#166
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а замену сделать испугались.

наверное на 100% не были уверены в парах... все-таки отрыв был всего в 3 балла.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
266
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 09:59
#167
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И надо этим гордиться?

думаю сам спортсмен доволен тем, что и до финиша добрался, и не последний) а то, что обошел Клебо это уже СМИ, надо ж хоть что-то положительное)
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5204
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 10:28
#168
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Прочитал интервью лыжника казахстанца, и сразу десяток пословиц вспомнил. Интересно, на какое место он рассчитывал?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8170
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 10:57
#169
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпионы!
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5204
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 11:25
#170
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Который из них чемпион?
Профайл
Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5204
Олимпийские игры-2022 в Пекине. Делимся новостями и обсуждаем
Отправлено: 07.02.22 - 12:30
#171
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 12 из 12«1...101112
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS