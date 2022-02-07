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Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43492
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 10:44
Я задумался, как противостоять этой системе законными методами? Газетными публикациями их не проймешь, взывать к совести бесполезно ввиду ее отсутствия. Решил поставить тепловой счетчик. Выбрал фирму, созвонился, узнал расценки, сроки.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 04.09.15
- Сообщений:
- 5204
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 10:44
Когда поставите счетчики, вам препднесут новый тариф, и будете платить прежние деньги. Проверено на установке квартирных счетчиков!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 230
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 10:44
Все просто. Я не в курс как у вас разводка в квартиру заходит. Но у меня в однушке идет 3 стояка. Соотвественно мне не 95 тыс. платить за установку, а 285 тыс (что при площади в 30 кв. м это оплата за 3 года)
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 10:51
В многоквартирных домах уже почти у всех стоят общедомовые тепловые счетчики, в статье же речь идет о жителях частного сектора, которые на эту услугу не решаются.
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 10:57
Цитата:
Про квартиру никто не говорит - там ставятся общедомовые счетчики. Индивидуальные в МКД тоже имеют свои нюансы и несправедливое распределение в зависимости от расположения квартиры и потребностей хозяев.
А вообще центральное отопление в частном доме - как-то не особо эффективно, я думаю.
5555:
Все просто. Я не в курс как у вас разводка в квартиру заходит. Но у меня в однушке идет 3 стояка. Соотвественно мне не 95 тыс. платить за установку, а 285 тыс (что при площади в 30 кв. м это оплата за 3 года)
Все просто. Я не в курс как у вас разводка в квартиру заходит. Но у меня в однушке идет 3 стояка. Соотвественно мне не 95 тыс. платить за установку, а 285 тыс (что при площади в 30 кв. м это оплата за 3 года)
Про квартиру никто не говорит - там ставятся общедомовые счетчики. Индивидуальные в МКД тоже имеют свои нюансы и несправедливое распределение в зависимости от расположения квартиры и потребностей хозяев.
А вообще центральное отопление в частном доме - как-то не особо эффективно, я думаю.
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 11:00
Что не понятно,вроде частный сектор и центральное отопление,а газа у вас там нет рядом?
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 11:04
Цитата:
В Кустанае тоже видел такое на Челябинской улице.
Добринцофф:
Что не понятно,вроде частный сектор и центральное отопление
Что не понятно,вроде частный сектор и центральное отопление
В Кустанае тоже видел такое на Челябинской улице.
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 11:19
Цитата:
Есть. Прямо возле дома. Газ подключить от 500 тысяч тенге. Нужен проект,котел,вентиляцию и много чего, плюс отдельно желательно под него котельную. (Домики маленькие, кухня 5 кв.м. Еще котел ставить) Под котел отопление переделывать. И пока наверное экономнее будет центральным по 2500 платить. Чем за газ.
Добринцофф:
газа у вас там нет рядом?
газа у вас там нет рядом?
Есть. Прямо возле дома. Газ подключить от 500 тысяч тенге. Нужен проект,котел,вентиляцию и много чего, плюс отдельно желательно под него котельную. (Домики маленькие, кухня 5 кв.м. Еще котел ставить) Под котел отопление переделывать. И пока наверное экономнее будет центральным по 2500 платить. Чем за газ.
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 11:23
Цитата:
Этого и опасаюсь. Но пока действует. Как я понимаю государство субсидирует их. Поэтому разница есть. Когда опять начнут душить - будем придумывать что-то еще. Может быть на газ переходить.
[Исправлено: Alehander, 07.02.2022 - 11:24]
Доктор СИЗО:
Когда поставите счетчики, вам препднесут новый тариф, и будете платить прежние деньги
Когда поставите счетчики, вам препднесут новый тариф, и будете платить прежние деньги
Этого и опасаюсь. Но пока действует. Как я понимаю государство субсидирует их. Поэтому разница есть. Когда опять начнут душить - будем придумывать что-то еще. Может быть на газ переходить.
[Исправлено: Alehander, 07.02.2022 - 11:24]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1202
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 11:39
Цитата:
Конечно сейчас есть турбокотлы, там трубу достаточно в стену вывести и кислород не сжигают они. Да и систему может не обязательно переделывать нужно , у меня тоже ленинградка на газу стоит. Но 2500 в месяц это конечно мало за отопление, тут перевешивает всё экономия.
Alehander:
проект,котел,вентиляцию и много чего, плюс отдельно желательно под него котельную
проект,котел,вентиляцию и много чего, плюс отдельно желательно под него котельную
Конечно сейчас есть турбокотлы, там трубу достаточно в стену вывести и кислород не сжигают они. Да и систему может не обязательно переделывать нужно , у меня тоже ленинградка на газу стоит. Но 2500 в месяц это конечно мало за отопление, тут перевешивает всё экономия.
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 11:41
Цитата:
Настенный котел много места не займет.
А вентиляция всё равно у вас должна быть на кухне.
Alehander:
Домики маленькие, кухня 5 кв.м. Еще котел ставить
Домики маленькие, кухня 5 кв.м. Еще котел ставить
Настенный котел много места не займет.
А вентиляция всё равно у вас должна быть на кухне.
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 12:13
Цитата:
Пока, как говорится, принял дом как есть. Для вентиляции нужно бить стены или потолок. Подготавливать воздуховоды. Никто это в домах никогда не делал. Только у тех у кого газ - их заставляют. Скоро сделаю вентиляцию. Летом возможно.
Victor Yang:
А вентиляция всё равно у вас должна быть на кухне.
А вентиляция всё равно у вас должна быть на кухне.
Пока, как говорится, принял дом как есть. Для вентиляции нужно бить стены или потолок. Подготавливать воздуховоды. Никто это в домах никогда не делал. Только у тех у кого газ - их заставляют. Скоро сделаю вентиляцию. Летом возможно.
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 12:20
Цитата:
В смысле - в доме нет вытяжной вентиляции?!?!? Ни на кухне, ни в туалете? Он новый - дом этот? Без вентиляции или там "сифонить" изо всех щелей должно, чтобы дышалось нормально. или дышать тяжело будет.
Alehander:
Пока, как говорится, принял дом как есть. Для вентиляции нужно бить стены или потолок
Пока, как говорится, принял дом как есть. Для вентиляции нужно бить стены или потолок
В смысле - в доме нет вытяжной вентиляции?!?!? Ни на кухне, ни в туалете? Он новый - дом этот? Без вентиляции или там "сифонить" изо всех щелей должно, чтобы дышалось нормально. или дышать тяжело будет.
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 12:29
Цитата:
За эти деньги только 21 градус,не замерзнешь конечно,но все таки гораздо комфортнее когда есть возможность регулировать температуру и не зависить от центральной котельной.
А как у вас с горячей водой?
olegggon:
Но 2500 в месяц это конечно мало за отопление, тут перевешивает всё экономия.
Но 2500 в месяц это конечно мало за отопление, тут перевешивает всё экономия.
За эти деньги только 21 градус,не замерзнешь конечно,но все таки гораздо комфортнее когда есть возможность регулировать температуру и не зависить от центральной котельной.
А как у вас с горячей водой?
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 12:42
Цитата:
Разбор горячей воды идет отсюда же из отопления. Только через отдельный счетчик.Цитата:
Дом 1956 года постройки. Сборно-щитовой. Нет и не было никакой вентиляции. Посередине печка еще круглая стоит. Может быть через нее немного воздух циркулирует. А так, окна открываем проветриваем.
Добринцофф:
А как у вас с горячей водой?
А как у вас с горячей водой?
Разбор горячей воды идет отсюда же из отопления. Только через отдельный счетчик.Цитата:
Victor Yang:
В смысле - в доме нет вытяжной вентиляции?!?!? Ни на кухне, ни в туалете? Он новый - дом этот?
В смысле - в доме нет вытяжной вентиляции?!?!? Ни на кухне, ни в туалете? Он новый - дом этот?
Дом 1956 года постройки. Сборно-щитовой. Нет и не было никакой вентиляции. Посередине печка еще круглая стоит. Может быть через нее немного воздух циркулирует. А так, окна открываем проветриваем.
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