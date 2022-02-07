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≡ Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43491
Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и начал экономить по 11 тысяч каждый месяц
Отправлено: 07.02.22 - 10:44
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Я задумался, как противостоять этой системе законными методами? Газетными публикациями их не проймешь, взывать к совести бесполезно ввиду ее отсутствия. Решил поставить тепловой счетчик. Выбрал фирму, созвонился, узнал расценки, сроки.
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Доктор СИЗО
* Доктор СИЗО
(Пользователи)
Регистрация:
04.09.15
Сообщений:
5198
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 10:44
#1
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Когда поставите счетчики, вам препднесут новый тариф, и будете платить прежние деньги. Проверено на установке квартирных счетчиков!
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
230
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 10:44
#2
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Все просто. Я не в курс как у вас разводка в квартиру заходит. Но у меня в однушке идет 3 стояка. Соотвественно мне не 95 тыс. платить за установку, а 285 тыс (что при площади в 30 кв. м это оплата за 3 года)
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
179
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 10:51
#3
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В многоквартирных домах уже почти у всех стоят общедомовые тепловые счетчики, в статье же речь идет о жителях частного сектора, которые на эту услугу не решаются.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14904
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 10:57
#4
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Цитата:
5555:
Все просто. Я не в курс как у вас разводка в квартиру заходит. Но у меня в однушке идет 3 стояка. Соотвественно мне не 95 тыс. платить за установку, а 285 тыс (что при площади в 30 кв. м это оплата за 3 года)

Про квартиру никто не говорит - там ставятся общедомовые счетчики. Индивидуальные в МКД тоже имеют свои нюансы и несправедливое распределение в зависимости от расположения квартиры и потребностей хозяев.

А вообще центральное отопление в частном доме - как-то не особо эффективно, я думаю.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8466
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 11:00
#5
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Что не понятно,вроде частный сектор и центральное отопление,а газа у вас там нет рядом?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14904
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 11:04
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Что не понятно,вроде частный сектор и центральное отопление

В Кустанае тоже видел такое на Челябинской улице.
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Alehander
* Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
179
Re: Проверено - работает. Как я поставил себе тепловой счетчик и...
Отправлено: 07.02.22 - 11:19
#7
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Цитата:
Добринцофф:
газа у вас там нет рядом?

Есть. Прямо возле дома. Газ подключить от 500 тысяч тенге. Нужен проект,котел,вентиляцию и много чего, плюс отдельно желательно под него котельную. (Домики маленькие, кухня 5 кв.м. Еще котел ставить) Под котел отопление переделывать. И пока наверное экономнее будет центральным по 2500 платить. Чем за газ.
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